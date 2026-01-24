Více než půlka kontrolovaných výrobků z asijských e-shopů byla problémová

Nahrávám video
Při rozsáhlé celoevropské kontrole zboží z asijských on-line tržišť našli celníci problém u více než poloviny z dvaceti tisíc kontrolovaných výrobků. Osmdesát procent z těch otestovaných pak laboratoře označily za nebezpečné. Do akce se zapojila také Česká obchodní inspekce, která se zaměřila na hračky a elektroniku z těchto e-shopů. Od července budou lidé muset nově zaplatit clo ve výši asi 75 korun za každý balíček z e-shopů ze třetích zemí. Opatření se zavádí v reakci na přehlcení evropského trhu levným zbožím, což dopadá na místní podnikatele i životní prostředí.