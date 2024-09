Průzkum: Většina voličů si přeje, aby se výsledky voleb promítly do celostátní politiky

Dvě třetiny voličů se přejí, aby se výsledky krajských voleb promítly do celostátní politiky, vyplývá to z nejnovějšího průzkumu společnosti Data Collect pro ČT. Naopak necelá pětina lidí si to nepřeje. Šetření se uskutečnilo v týdnu před krajskými volbami. Informace zazněly v nedělních Otázkách Václava Moravce, kde se diskutovalo také o povodních.