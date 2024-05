Verdiktů z trestních kauz obsahuje on-line databáze jen zlomek, podle ministerstva kvůli obětem

Skoro 450 tisíc soudních rozhodnutí je veřejně dostupných na internetu, většinou z civilních sporů o peníze nebo z rozvodů. Verdiktů z trestních kauz obsahuje databáze jen 119. Ministerstvo spravedlnosti rozhodlo, že se na síti objeví jen rozsudky týkající se korupce. Podle úřadu by u ostatních zločinů bylo možné poznat, kdo je oběť.

Jak vypadá anonymizovaný rozsudek v internetové databázi? Kromě osobních údajů v něm chybí třeba naměřené množství alkoholu v krvi nebo také částka, kterou obžalovaný nabízel jako úplatek. Nový anonymizační systém objednaný resortem spravedlnosti umožňuje i zpětnou kontrolu. Tu už provádí soudní úředník ručně a zveřejnění pak schvaluje jeho nadřízený.

Zveřejňování rozsudků je ze zákona povinné dva roky. Parlament ale nechal přesná pravidla na ministerstvu. Podle nich od července do databáze přibudou třeba rozhodnutí odvolacích soudů v civilních sporech, ale naopak případy vražd, krádeží nebo podvodů se na internetu neobjeví.

„Je potřeba brát ohled na sekundární viktimizaci obětí, aby někdo nemohl ze zveřejněného rozsudku, i když bude anonymizovaný, toho konkrétního člověka, tu oběť, poznat,“ doplnil mluvčí resortu Vladimír Řepka.

Ombudsman: Veřejnost má právo vidět všechny trestní rozsudky

V databázi jsou tak jen ty trestní kauzy, ve kterých se objevil úplatek. Ombudsman nebo neziskové organizace už při tvorbě vyhlášky požadovali, aby si veřejnost mohla prohlížet všechny trestní rozsudky.

„Je potřeba databázi naplnit co nejvíce, stačí se podívat na Slovensko, kde už řadu let funguje velmi robustní databáze soudních rozhodnutí a nevyvolává to tam nějaké velké problémy,“ podotkl vedoucí analytického týmu z Rekonstrukce státu Lukáš Kraus.

Zveřejňování všech rozsudků podle zastánců pomůže k předvídatelnějšímu a jednotnějšímu rozhodování soudů. A také by prý umožnily přesněji zkoumat, jestli jednotlivé zločiny soudy netrestají příliš mírně, nebo naopak přísně.