Vaňková a Svoboda nebudou obhajovat primátorský mandát

V podzimních komunálních volbách nebudou obhajovat mandát primátorka Brna Markéta Vaňková (ODS) ani primátor Prahy Bohuslav Svoboda (ODS). Vaňková oznámila, že nebude znovu kandidovat ze zdravotních důvodů. Z ostravské komunální politiky zase odchází zastupitel a dřívější dlouholetý primátor města Tomáš Macura (nestr., dříve ANO), který mezi důvody zmiňuje deziluzi z politiky posledních let. Komunální volby se letos konají devátého a desátého října.
Brněnská primátorka Vaňková vysvětlila ve videu, které zveřejnila ve čtvrtek na svém účtu na youtube, proč se o třetí funkční období ucházet nebude. Zdravotní důvody jí nedovolí v následujících měsících skloubit léčbu s výkonem funkce primátorky a předvolební kampaní. Má za sebou několik operací a další ji ještě čeká. Na žádost o rozhovor nereagovala, na veřejnosti se v posledních týdnech objevovala sporadicky. Naposledy po delší době v úterý na zasedání zastupitelstva.
Ve videu s názvem „Markéta Vaňková se loučí s funkcí primátorky“ mimo jiné poděkovala zdravotníkům, kteří se o ni v posledních týdnech starali, svým kolegyním a kolegům z brněnské radnice i všem obyvatelům Brna.
V Brně rozštěpené hnutí ANO míní, že městu nepřítomnost primátorky škodí. „Chci popřát paní primátorce brzké zdraví, ale pokud mám informace, tak tam střídavě je, střídavě není, takže to tam stejně táhnou kolegové. (...) Asi by bylo lepší, aby rezignovala, ale to je na ní,“ vzkázala Vaňkové předsedkyně jihomoravského ANO a ministryně financí Alena Schillerová.
Svoboda chce zůstat v pražské politice, Macura v ostravské ne
Ani pražský primátor Svoboda nebude na podzim obhajovat mandát. Dvaaosmdesátiletý lékař ale v politice chce zůstat jako pražský zastupitel. „Asi by pro mě bylo optimální, abych mohl vstupovat do diskusí, ale to závisí na rozhodnutí strany jako takové. Já si dovedu představit i jiné zařazení než jenom na to zastupitelstvo,“ popsal své preference Svoboda.
Ani v zastupitelské lavici už nechce pokračovat dřívější dlouholetý primátor Ostravy Macura. „To moje rozhodnutí je zesíleno deziluzí z té politiky posledních let i pocitem jakési únavy,“ popsal své důvody Macura.