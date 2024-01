Válek chce přesvědčit nemocnice k energeticky úsporným rekonstrukcím

Například Homolka díky tomu sníží spotřebu energií o čtyřicet procent a ušetří asi třicet milionů korun za rok. Projekt má například podobu nových účinnějších kotlů na zemní plyn, které nahradí původní z roku 1987. Vyměněná je také vzduchotechnika a technologie zpětného získávání tepla. „Měli jsme tady spoustu havárií, prasklé trubky a tak dále. Byly osazeny v podstatě nové armatury, nové prvky řízení, měření a regulace,“ řekl vedoucí provozu Nemocnice Na Homolce Petr Šanda.

Elektřinu nově dodává i 660 panelů na střeše. Dispečink bude dále nepřetržitě regulovat teplotu ve více než jedenácti stech místnostech. Podle projektového manažera ČEZ ESCO Víta Procházky bude v době, kdy místnost v nemocnici není využívaná, nastavena útlumová teplota. Ta je o tři až čtyři stupně nižší.

Ten největší přínos má mít výměna deseti a půl tisíce světel. „Byli jsme z toho překvapení, v podstatě se jedná minimálně o pětinu z celkových úspor v rámci úsporných opatření,“ prohlásil Šanda.

Renovace v Česku

Takto komplexní opravy přitom v Česku stále nejsou běžné. Rezervy má hlavně sám stát. Tři čtvrtiny jeho budov nevyhovují požadavkům na energetickou náročnost, typicky úřady, nemocnice nebo věznice. Nároky na jejich úpravy přitom jen porostou.

Neobvyklá je také zvolená metoda: nemocnice zvolila EPC projekt. Dodavatel v něm ručí za dosažení úspor a z nich se splácí vlastní investice. Stát je zatím většinou nevyužíval, protože se účetně vykazují jako dluh. Místo toho realizoval spíš dílčí úspory.

„Za mě EPC projekty mají tu výhodu, že umožňují financování z evropských peněz, ze státního rozpočtu. Ale hlavně je tady garance, pokud kalkulace a návrhy těch firem, které to realizují, neklapnou, tak nesou odpovědnost za to, že to musí zaplatit. To znamená, že riziko pro realizátora tam prakticky není,“ prohlásil Válek.