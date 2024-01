Cena energií na velkoobchodních trzích dál klesá. Většině lidí zůstanou zálohy podobné jako loni

Největší český dodavatel energií ČEZ začal koncem minulého týdne rozesílat informace o výši záloh v letošním roce. Většině zákazníků zůstanou podobné jako loni. Další velcí dodavatelé energií plošné úpravy záloh neplánují. Cena elektřiny i plynu na velkoobchodních trzích už několik měsíců v řadě klesá. Na trhu se tak obnovila konkurence a dodavatelé soutěží o své zákazníky. I proto by spotřebitelé podle analytiků měli být aktivní a v případě lepší nabídky se nebát dodavatele změnit.

Na dva až tři roky by si ale cenu měli dle analytiků fixovat jen ti, kteří mají menší spotřebu. A pouze v případě, že najdou výhodnou nabídku. Domácnosti s vyšším odběrem, které elektřinou nebo plynem například i topí, by si měly cenu pojistit na kratší období, třeba na rok.

Podobně jde dolů i plyn. Jeho cena pro evropský trh se během pondělí dostala pod třicet eur za megawatthodinu, byla tak nejníž skoro za pět měsíců. Analytici přitom odhadují, že energie by mohly dále zlevňovat i v nadcházejících měsících.

Vyúčtování

Dodavatelé energií posílají řádné vyúčtování jednou ročně. Zákazníci ale mohou požádat i o mimořádnou fakturaci. V takovém případě si ale zpravidla musí udělat samoodečet. Na základě údajů pak dodavatel vystaví vyúčtování. Kromě výše spotřeby na něm musí být uvedené i identifikační údaje dodavatele, odběratele a odběrného místa.

„Zákazníka nejvíce zajímá přední strana, kde vidí v první řadě, jak jeho vyúčtování dopadlo. Jestli tam je nedoplatek, popřípadě jestli se peníze budou vracet a je tam přeplatek,“ vysvětluje energetický analytik z Ušetřeno.cz Tomáš Vrňák.

Na druhé straně vyúčtování pak spotřebitelé najdou jeho podrobný rozpis. V něm by si měli zkontrolovat stav měřidla a jednotkovou cenu za energii. V regulované části se připočítají ještě třeba poplatky za jistič nebo distribuci. Od celkové ceny s DPH se pak odečtou zaplacené zálohy. Případný nedoplatek je potřeba zaplatit v daném termínu, přeplatek by měl dodavatel vrátit.

„V první řadě bychom měli dodavatele písemně vyzvat, aby nám přeplatek vrátil. Pokud nebude reagovat, můžeme využít takzvaného úkonu započtení. V praxi to znamená, že dodavateli písemně oznámíme, že mu nebudeme po určitou dobu posílat zálohy,“ popsal mluvčí Energetického regulačního úřadu Jan Hamrník.

Poslední část vyúčtování musí obsahovat údaje o smlouvě, mimo jiné i o délce jejího trvání. Zákazníci mohou vyúčtování v případě nesrovnalostí reklamovat. Podle regulátora trhu by to měli udělat co nejdřív a písemně.