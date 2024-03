Vakcín proti černému kašli bude podle ministerstva dost. V posledních týdnech ambulancím chyběly

O očkování proti černému kašli uvažuje například Petr Skládaný. „Život máme jenom jeden a některé nemoci se léčí bez vakcín hodně špatně,“ zdůvodnil. „Pokud by mi to bylo nabídnuto, nebo by byla možnost, tak bych to určitě zvažovala. Je doba nemocí, navíc nemoci se vrací,“ poznamenala pacientka Monika Rapant.

Za leden a únor lékaři zaznamenali téměř tisíc sedm set případů černého kašle. To je čtyřikrát víc, než za celý loňský rok. Praktičtí lékaři potvrzují, že rostoucí čísla zvyšují zájem o vakcíny. „Nejvíce mají zájem o očkování těhotné ženy, které jsou v určitém týdnu těhotenství, a potom je také zájem u starší populace,“ přiblížil praktický lékař Jakub Frýba.

„Zájem se začal zvedat poslední měsíc. Máme několik dotazů za ten týden, zatím jsme je museli odmítat,“ dodal jihomoravský předseda Sdružení praktických lékařů Ivo Procházka.