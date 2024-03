Případů černého kašle v Česku přibývá, nákaz je letos více než za poslední čtyři roky dohromady

„Nejvíce případů onemocnění i nejvyšší nemocnost je ve věkové skupině patnáct až devatenáct let,“ uvedl SZÚ. Tvoří téměř třetinu případů. Nemocní jsou lidé ve věku od narození do 96 let, medián je 35 let. „U dětí do jednoho roku života je v roce 2024 hlášeno již 36 případů nemocnění,“ doplnil SZÚ.

Očkování proti takzvané pertusi bylo v Česku zahájeno v roce 1958. V letech 1984 až 2004 nemoci nikdo nepodlehl, od roku 2004 evidují lékaři podle SZÚ čtyři úmrtí neočkovaných kojenců, v roce 2014 zemřel jeden senior.

Z regionů je v současné době nejvíce případů v Jihočeském (357), Středočeském kraji (258) a na Vysočině (253), naopak nejméně v Plzeňském a Karlovarském kraji. Ve Zlínském kraji byl podle SZÚ za týden nejvyšší nárůst, počet případů se tam více než zdvojnásobil.

Kašel se zhoršuje v noci

Nemoc postihuje dýchací cesty – může se vyskytnout rýma, slzení, kýchání, zánět spojivek, mírně zvýšená teplota, chrapot, bolesti v krku. Typický je postupný rozvoj opakovaných záchvatů obvykle suchého kašle s rudnutím až modráním zejména v obličeji. Kašel, který nereaguje na běžné léky, se zhoršuje v noci. Může se objevit i krátká zástava dechu, po němž následuje hlasitý, zajíkavý nádech připomínající zakokrhání kohouta.

Nejmenší děti jsou proti černému kašli povinně očkované jako součást hexavakcíny. První dávku dostávají v devíti týdnech, druhou ve čtyřech měsících a přeočkování kolem jednoho roku. Znovu přeočkované jsou pak děti v deseti až jedenácti letech, potom ochrana klesá a lékaři doporučují v dospělosti přeočkování. Dostupná je v Česku kombinovaná vakcína proti černému kašli, tetanu a záškrtu.