V rozsáhlé sérii krádeží luxusních aut dostali dva muži pět let vězení


před 46 mminutami|Zdroj: ČT24

Městský soud v Praze potrestal dva cizince, kteří loni v hlavním městě ukradli nebo se snažili ukrást osmnáct vozidel značek Toyota a Lexus. Soud oběma uložil pětiletý trest vězení, vyhoštění na deset let a propadnutí věcí. Rozsudek je pravomocný, řekl České televizi mluvčí Městského státního zastupitelství v Praze Aleš Cimbala. Odsouzená dvojice odvážela odcizená auta do Polska, odkud oba pocházejí. Měli způsobit škodu ve výši patnácti milionů korun.

Odsouzení muži loni v období od dubna do července vnikali do uzamčených aut dvou již zmíněných značek. Pokud se jim podařilo dostat k elektronice vozidla, odpojit GPS a nastartovat, odvezli vozidlo do Polska. „V opačném případě zanechali vozidla poškozená,“ informoval Cimbala.

„Za jednání soud uložil oběma obžalovaným úhrnný trest odnětí svobody v trvání pěti let, pro jehož výkon byli zařazeni do věznice s ostrahou,“ uvedl mluvčí. Dodal, že soud rozsudkem ze 4. září rozhodl také o vyhoštění pachatelů na deset let a propadnutí věcí. Odsouzení se provinili zločinem krádeže a přečinem poškození cizí věci, a to v bezmála dvaceti případech. „V rámci podané obžaloby bylo popsáno osmnáct dílčích útoků, kdy obvinění způsobili, případně se pokusili způsobit škodu ve výši téměř patnáct milionů,“ doplnil Cimbala.

Poláci používali při krádežích speciální přístroj

Policisté tehdy pětatřicetiletého a šestačtyřicetiletého muže zadrželi loni v létě. „Kriminalistům se podařilo v polovině července dvojici mužů zadržet přímo při krádeži vozidla, do kterého se den před tím vloupali a převezli jej nedaleko od místa krádeže, ke které došlo v Praze 10,“ uvedla loni mluvčí pražské policie Eva Kropáčová.

V drtivé většině se podle ní jednalo o zánovní SUV. Při krádežích muži používali speciální přístroj. „Při zadržení u nich policisté nalezli zvlášť upravené zařízení sloužící k překonání řídících jednotek, díky němu dokázali vozidlo nastartovat,“ přiblížila .

Vytipované auto muži následně odstavili v některé z okolních ulic. Den poté se na místo vrátili a odvezli ho. Nejvíce krádeží nebo pokusů o ně dle policie bylo v Modřanech a na Barrandově.

