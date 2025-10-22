V Nehvizdech u Prahy hoří soustava několika hal

Hasiči zasahují u požáru soustavy hal v Nehvizdech u Prahy, nejvíce zasaženou bude nutné strhnout. Platí třetí ze čtyř stupňů poplachu, nikdo se nezranil. Na místě je 35 jednotek hasičů, uvedla po 16:30 mluvčí středočeských hasičů Tereza Sýkora Fliegerová. Zásah může trvat do večerních až ranních hodin, informovali dobrovolní hasiči Nehvizdy.
„Jedná se o soustavu několika hal, nejvíce zasažená je středová, ta půjde určitě k zemi, je nestabilní, zásah proto probíhá pouze z vnějšku budovy,“ informovala mluvčí. Na místo míří těžká technika Záchranného útvaru, která pomůže s rozebíráním nejzasaženější haly. Haly mají rozměry 60 na 20 metrů, 86 na 20 metrů a 76 na 13 metrů, zasažená je i menší administrativní budova.
Požár byl ohlášen krátce po 13:30, uvnitř hal je uskladněné nářadí a automobilové součástky. Hasiči používají hasicí zařízení Cobra, které umožňuje řezání vodním paprskem a vytváření otvorů. Lidé by neměli větrat.
Městys na webu uvedl, že požár zasáhl jednu z hal společnosti Compass CZ. „Nebyly naměřeny žádné zvýšené hodnoty nebezpečných látek v ovzduší, které by ohrozily naše přilehlé školské zařízení nebo naše občany,“ napsal.
Kvůli zásahu je přerušen provoz autobusů přes Nehvizdy, uvedla na webu organizace Pražská integrovaná doprava. Obnovení je plánované nejpozději na čtvrteční ráno, informoval z místa redaktor ČT Pavel Skalník.