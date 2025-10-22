V Nehvizdech u Prahy hoří soustava několika hal


Hasiči zasahují u požáru soustavy hal v Nehvizdech u Prahy, nejvíce zasaženou bude nutné strhnout. Platí třetí ze čtyř stupňů poplachu, nikdo se nezranil. Na místě je 35 jednotek hasičů, uvedla po 16:30 mluvčí středočeských hasičů Tereza Sýkora Fliegerová. Zásah může trvat do večerních až ranních hodin, informovali dobrovolní hasiči Nehvizdy.

„Jedná se o soustavu několika hal, nejvíce zasažená je středová, ta půjde určitě k zemi, je nestabilní, zásah proto probíhá pouze z vnějšku budovy,“ informovala mluvčí. Na místo míří těžká technika Záchranného útvaru, která pomůže s rozebíráním nejzasaženější haly. Haly mají rozměry 60 na 20 metrů, 86 na 20 metrů a 76 na 13 metrů, zasažená je i menší administrativní budova.

Požár byl ohlášen krátce po 13:30, uvnitř hal je uskladněné nářadí a automobilové součástky. Hasiči používají hasicí zařízení Cobra, které umožňuje řezání vodním paprskem a vytváření otvorů. Lidé by neměli větrat.

Městys na webu uvedl, že požár zasáhl jednu z hal společnosti Compass CZ. „Nebyly naměřeny žádné zvýšené hodnoty nebezpečných látek v ovzduší, které by ohrozily naše přilehlé školské zařízení nebo naše občany,“ napsal.

Kvůli zásahu je přerušen provoz autobusů přes Nehvizdy, uvedla na webu organizace Pražská integrovaná doprava. Obnovení je plánované nejpozději na čtvrteční ráno, informoval z místa redaktor ČT Pavel Skalník.

Aktuálně z rubriky Domácí

ANO, SPD a Motoristé jednali o dopravě, vnitru či školství

Zástupci ANO, SPD a Motoristů debatovali o dopravě, školství či agendě ministerstva vnitra. Resort dopravy by měl ve vznikající vládě obsadit odborník za hnutí SPD, o post ministra školství se uchází Robert Plaga za hnutí ANO. Podle něj bude jednou ze zásadních otázek financování nepedagogických pracovníků. V následujících dnech mají na programu debaty o spravedlnosti.
08:55Aktualizovánopřed 7 mminutami

V Nehvizdech u Prahy hoří soustava několika hal

Hasiči zasahují u požáru soustavy hal v Nehvizdech u Prahy, nejvíce zasaženou bude nutné strhnout. Platí třetí ze čtyř stupňů poplachu, nikdo se nezranil. Na místě je 35 jednotek hasičů, uvedla po 16:30 mluvčí středočeských hasičů Tereza Sýkora Fliegerová. Zásah může trvat do večerních až ranních hodin, informovali dobrovolní hasiči Nehvizdy.
před 28 mminutami

Digitální a informační agenturu nově povede Kuchař, rozhodla vláda

Končící vláda jmenovala novým ředitelem Digitální a informační agentury (DIA) dosavadního zástupce ředitele Petra Kuchaře. Od pátku nahradí Martina Mesršmída, který rezignoval kvůli problémům s eDoklady během sněmovních voleb. Kabinet rovněž schválil zřízení výboru pro protidronovou ochranu a dronovou regulaci a rozvoj. Jeho cílem bude koordinovat práci resortů a úřadů, které se tématu věnují.
14:41Aktualizovánopřed 37 mminutami

Obezita je sociální problém, ukazují data o dětech. Nejčastější je u ekonomicky slabších rodin

Desítky let probíhající výzkum dětského chování odhalil příčiny obezity v různých evropských zemích, včetně České republiky. Souvisí silně s ekonomickou situací a s místem bydliště dětí. Studie ukázala i na otázku duševního zdraví.
17:10Aktualizovánopřed 38 mminutami

Senior podezřelý ze zastřelení dvou lidí ve Smržovce na Jablonecku zemřel

Jednaosmdesátiletý muž, kterého kriminalisté podezírají ze zastřelení dvou lidí ve Smržovce na Jablonecku, ve středu zemřel. Informovala o tom policie. Senior byl hospitalizovaný v Liberci s těžkým zraněním, záchranáři ho tam letecky přepravili minulý týden ve čtvrtek po násilném činu.
před 1 hhodinou

Soud potvrdil podmínku učitelce za ospravedlňování ruských zločinů

Za ospravedlňování ruských válečných zločinů na Ukrajině potvrdil soud pravomocně pražské učitelce Martině Bednářové sedmiměsíční podmíněný trest. Součástí pravomocného rozsudku je také tříletý zákaz pedagogické a výchovné činnosti a práce s dětmi a povinnost absolvovat kurz na posílení mediální gramotnosti. Bednářová se proti verdiktu hodlá dovolat.
14:24Aktualizovánopřed 1 hhodinou

Změny v systému povolenek jsou nesmyslné, míní Babiš. Podle premiéra tomu nerozumí

Změny v systému unijních emisních povolenek ETS 2, které před nadcházejícím summitem lídrů navrhla Evropská komise, jsou nesmyslné a alibistické, myslí si šéf hnutí ANO Andrej Babiš, jenž vyzval dosluhujícího premiéra Petra Fialu (ODS), aby v Bruselu odmítl „zelené šílenosti“, které podle něj EK navrhuje. Úpravy ETS 2 se ubírají správným směrem, je třeba dál prosazovat odložení, míní Fiala.
11:41Aktualizovánopřed 2 hhodinami

Vláda schválila nové národní kulturní památky

Zámek v Moravské Třebové, kostel a kaple s kostnicí v Sedlci u Kutné Hory či kostel s katakombami a budovou latinské školy v Klatovech dostanou status národní kulturní památky, tedy nejvyšší památkovou ochranu. Národní kulturní památkou se stane také devět barokních paláců v Praze, schválila ve svém nařízení vláda. Po zasedání kabinetu to řekl ministr kultury Martin Baxa (ODS). Nařízení bude platit od 1. července příštího roku, informovalo ministerstvo kultury.
13:41Aktualizovánopřed 2 hhodinami
