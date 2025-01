Nehody, zranění, zavřená D6. Ledovka v několika krajích působila problémy

Zranění v Jihomoravském kraji

Ledovka potrápila i Jihomoravský kraj, záchranáři vyjížděli k lidem, kteří se poranili po pádu na náledí. Týká se to celého kraje, pacienty ošetřují na Brněnsku, Znojemsku či Břeclavsku, informovali na webu. Lidé si po pádu většinou poraní ruce a nohy, ale také záda nebo hlavu. „Obzvlášť nebezpečné jsou schody a klouzat může i podlaha na terase či balkonu. Především starším lidem doporučujeme, aby nevycházeli, není-li to nezbytně nutné. Pokud to nutné je, pak doporučujeme mít s sebou doprovod, hůlku a kvalitní obuv. Lidé by měli vyhledávat posypané plochy a přidržovat se zábradlí, pokud to lze,“ uvedli.

Policisté zaznamenali několik nehod, kdy řidiči dostali smyk a skončili mimo cestu, případně v příkopu, což mohlo souviset s počasím. „Proti obvyklému stavu máme tak o patnáct až dvacet procent více nehod, ale není to nějak dramatické, ani následky nejsou vážné,“ řekl policejní mluvčí Bohumil Malášek.

Řidiči havarovali třeba na Znojemsku, kde také krajští silničáři ráno varovali před námrazou a náledím. Na totéž upozorňovali i na Blanensku.

Ledovka v Plzeňském kraji

Ledovka na Tachovsku způsobila řadu nehod. V poledne ustoupila. Všechny vozovky jsou posypané solí nebo štěrkem. V regionu je kolem nuly a prší. Policisté, hasiči i silničáři ale stále apelují na řidiče, aby si dali pozor, protože silnice mohou stále klouzat.

Kvůli namrzlým silnicím řešili policisté asi deset nehod bez zranění. „Od jedenácti hodin už nemám hlášenou žádnou havárii, nejen na Tachovsku, ale také v dalších příhraničních okresech Domažlicko a Klatovsko. Přesto žádáme, aby řidiči jezdili se zvýšenou opatrností vzhledem k tomu, že silnice mohou na některých místech stále klouzat,“ uvedla policejní mluvčí Barbora Šmaterová.

„Na Tachovsku je to všechno ošetřené a posypané. Sypače vyjedou po poledni znovu. Teploty se všude pohybují od nuly do plus jednoho stupně,“ uvedl dispečer Správy a údržby silnic Plzeňského kraje Daniel Žižka.

Podle meteorologů by měl po poledni přecházet na horách déšť do deště se sněhem nebo sněžení. Odpoledne od západu čekají ustávání srážek, později i částečné protrhávání oblačnosti a již jen ojediněle přeháňky, nad 500 metrů sněhové. Nejvyšší teploty mají být jeden až čtyři stupně Celsia.