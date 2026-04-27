V Česku přibývá případů horečky dengue

Přibylo případů horečky dengue, kterou si Češi dovezli ze zahraničí. Letos jich zdravotníci evidují o 40 procent více než před rokem. Nemoc už epidemiologové zaznamenali i ve Francii, Itálii nebo Chorvatsku. Nejvyšší riziko nákazy zůstává v Asii, Latinské Americe a Africe.
Mezi hlavní přenašeče horečky dengue patří komáři rodu Aedes – vyznačují se bílými pruhy. „Jejich vajíčka můžou vydržet až třeba rok, což je důvod jejich invazního potenciálu,“ vysvětlil vedoucí Národní referenční laboratoře pro dezinsekci a deratizaci Státního zdravotního ústavu Martin Kulma.
Vajíčka se tak můžou šířit spolu s cestovateli nebo zbožím do dalších zemí. Stačí trocha vody a larvy se vylíhnou. Mírnější zimy jim pomáhají přežít už i v některých částech Evropy.
K ochraně doporučuje Martin Kulma moskytiéry a sítě do oken, venku repelent s účinnou látkou 20 až 50 procent. Nastříkat, rozetřít a nechat působit. „Je to látka, která by měla změnit chování toho členovce tak, aby on ten svůj cíl neviděl. Určitě bych nedoporučil nějaké přípravky na bázi esenciálních olejů nebo repelentní náramky, tam je ta účinnost zpravidla velmi malá nebo vůbec žádná,“ dodal Kulma.
Nemoc se projevuje vysokou teplotou, bolestí svalů i kloubů a někdy vyrážkou. Proti horečce dengue je možné se očkovat. Jde ale o dražší vakcínu. Jedna dávka vyjde například v nemocnici v Motole na 3800 korun.
„Pokud chceme dokončit celé to očkovací schéma, což jsou dvě dávky, tak je potřeba začít tři měsíce před odjezdem, ale už i ta první dávka poskytuje nějakou ochranu,“ uvedl lékař Martin Vidlička z Kliniky infekčních nemocí a cestovní medicíny 2. lékařské fakulty UK a Fakultní nemocnice Motol a Homolka. Zatím ji doporučují hlavně při delších cestách do Jižní a Střední Ameriky, Mexika a jihovýchodní Asie.