V Česku přibývá dětí, které se předávkovaly běžně dostupnými léky

U dětí do 15 let jsou mezi zneužívanými léky na prvním místě volně prodejný paracetamol, antidepresiva a ibuprofen, u dospívajících vedou antidepresiva, benzodiazepiny a také paracetamol.

„Od roku 2021 jsme zaznamenali enormní nárůst konzultací v souvislosti se sebevražednými pokusy dětí a mladistvých. K výraznému nárůstu dotazů došlo u dětí do 15 let, a to především od dubna 2021, kdy po dlouhodobém uzavření škol začala opět pravidelná prezenční výuka na základních školách. Z dvou set konzultovaných sebevražedných pokusů u dívek a 37 u chlapců v roce 2019 se počty zvedly na 469 dívek a 59 chlapců v roce 2023,“ uvedla vedoucí lékařka Toxikologického informačního střediska VFN Kateřina Kotíková.

„V ambulanci dětské a dorostové adiktologie se nejčastěji setkáváme s benzodiazepiny, což jsou léky, které působí na úzkost a bohužel mají vysoký závislostní potenciál,“ dodal pro ČT24 adiktolog Tomáš Jandáč. Zmínil, že analgetika či paracetamol zaznamenávají jeho kolegové z toxikologického centra jako léky, které využívají děti a dospívající pro pokusy o sebevraždu.