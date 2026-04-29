Ústavní soud odmítl stížnost Kosteleckých uzenin. Neměly nárok na dotaci kvůli střetu zájmů Babiše

Ústavní soud (ÚS) odmítl stížnost společnosti Kostelecké uzeniny ze skupiny Agrofert. Potvrdil tak, že firma kvůli střetu zájmů tehdejšího premiéra Andreje Babiše (ANO) neměla v roce 2018 nárok na dotaci z Programu rozvoje venkova. Česká televize to zjistila z webu soudu, kde nález dočasně zpřístupnil.
„Ústavní soud posoudil obsah ústavní stížnosti a dospěl k závěru, že tato představuje zjevně neopodstatněný návrh,“ stojí v usnesení.
Zakladatel Agrofertu Andrej Babiš byl v letech 2017 až 2021 předsedou vlády. Koncern byl tehdy vložený do svěřenských fondů. Podle správních orgánů ho ale Babiš nadále nepřímo ovládal a Kostelecké uzeniny kvůli tomu přišly o dotaci na inovaci technologie výroby masných výrobků.
Společnost se bránila žalobou u Městského soudu v Praze, který ji zamítl. Stejně loni v listopadu rozhodl i Nejvyšší správní soud (NSS). Rozhodnutí nyní potvrdil i Ústavní soud.