Ústavní soud (ÚS) dal porodní asistentce Ivaně Königsmarkové novou šanci na náhradu nemajetkové újmy způsobené nezákonným trestním stíháním. Justice považovala nárok za promlčený. Podle ústavních soudců jej však Königsmarková uplatnila včas. Šestiměsíční promlčecí lhůta se měla počítat nikoliv od ústního vyhlášení pravomocného zprošťujícího rozsudku, ale až od doručení písemného odůvodnění, které v soudní síni podle Königsmarkové nezaznělo a zvukový záznam nelze přehrát.
ÚS dal porodní asistentce šanci na náhradu újmy způsobené nezákonným stíháním
„Stěžovatelka uplatnila své právo u soudu před uplynutím takto počítané promlčecí lhůty, k promlčení jejího práva tudíž nemohlo dojít,“ stojí v nálezu soudce zpravodaje Josefa Baxy. Znovu bude rozhodovat Městský soud v Praze. Königsmarková ani její právní zástupce se vyhlášení nálezu nezúčastnili.
Königsmarková v minulosti působila jako předsedkyně Unie porodních asistentek. Za údajné chyby při vedení domácího porodu, který se zkomplikoval a dítě později zemřelo, dostala dvouletý trest vězení s podmínkou na pět let a zákaz výkonu činnosti taktéž na pět let. Navíc měla zdravotní pojišťovně zaplatit 2,7 milionu korun. Verdikt však kvůli pochybnostem o vině zrušili v roce 2013 ústavní soudci. Nové projednání pak skončilo zproštěním obžaloby.
Při procesu Königsmarková opakovaně uvedla, že podle svého úsudku nechybovala. Následně žádala od státu náhradu újmy způsobené nezákonným trestním stíháním. Ministerstvo spravedlnosti jí vyhovělo jen částečně, a proto podala žalobu. V ní požadovala omluvu a 6,36 milionu korun, z toho pět milionů jako náhradu nemajetkové újmy.
Obvodní soud jí přiznal omluvu na webu ministerstva a částku 1,57 milionu, z toho 700 tisíc korun za nemajetkovou újmu, ale zbytek žaloby zamítl. Městský soud však nárok na zveřejnění omluvy a na 700 tisíc korun zamítl, protože jej pokládal za promlčený.
Königsmarková tak vysoudila 870 tisíc korun, například za ušlý zisk, ovšem za nemajetkovou újmu nic. V minulosti řekla, že trestní řízení v jejím případě bylo dlouhé, vyčerpávající a neobjektivní. Těžce nesla „mediální smršť“, která kauzu provázela.