ÚOHS vydal předběžná opatření zakazující uzavřít smlouvy na dostavbu Dukovan

„Český antimonopolní úřad reaguje na napadení tendru ze strany francouzské společnosti EDF a amerického Westihghousu. Stížnosti podaly na konci srpna, začátkem září a úřadu od té doby běžela lhůta, kdy teoreticky měl rozhodnout, nicméně to nestihl, takže poměrně logicky, jak už to je i u spousty dalších sporů, vydal předběžné opatření,“ vysvětlila redaktorka ČT Tereza Gleichová.

Podle ní to znamená, že společnost ČEZ by s vítěznou společností KHNP v současné době nemohla uzavřít smlouvu. „ČEZ ale stejně v současné době nechtěl podepisovat smlouvu s KHNP. Podpis má naplánovaný až v březnu příštího roku, je tedy několik měsíců čas na to, aby ÚOHS přišel s verdiktem,“ dodala.

O výstavbě dvou nových jaderných reaktorů rozhodla vláda v červenci. Neúspěšní uchazeči EDF a Westinghouse tendr napadli u ÚOHS. EDF primárně napadla rozhodnutí o výběru korejské KHNP, Westinghouse napadl využití bezpečnostní výjimky. Polostátní ČEZ nyní s Korejci jedná o smlouvě. První z nových reaktorů v Dukovanech by měl být hotový v roce 2036. Náklady při aktuálně preferované výstavbě dvou reaktorů jsou při současných cenách 400 miliard korun.