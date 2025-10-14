Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS) předběžně zakázal ministerstvu obrany podepsat smlouvu na slovenskou munici. Resort podle něj postupoval nezákonně, když ji chtěl uzavřít mimo zadávací řízení. Na zákaz podepsat smlouvu upozornily Seznam Zprávy. Ministerstvo obrany se do ukončení správního řízení nebude k věci vyjadřovat.
ÚOHS předběžně zakázal podepsat smlouvu na slovenskou munici
Rozhodnutí ÚOHS se týká rámcové smlouvy na dodávky munice ráže 30, 120 a 155 milimetrů od skupiny ZVS Holding z Dubnice nad Váhom. Úřad vydal předběžné opatření, které až do pravomocného rozhodnutí zakazuje ministerstvu smlouvu podepsat.
„Úřad pro ochranu hospodářské soutěže vydal v dané věci prvostupňové rozhodnutí, kterým konstatoval, že zadavatel postupuje nezákonně, když směřuje k uzavření rámcové dohody na dodávky munice postupem mimo zákon o zadávání veřejných zakázek,“ uvedl mluvčí antimonopolního úřadu Martin Švanda.
„Podle prvoinstančního rozhodnutí zadavatel neprokázal, že by nebyl povinen předmětnou rámcovou dohodu uzavřít v některém z v úvahu připadajících druhů zadávacích řízení podle zákona. Jako opatření k nápravě úřad postup mimo režim zákona zakázal,“ pokračoval Švanda a dodal, že rozhodnutí není pravomocné, protože proti němu byl podán rozklad k předsedovi úřadu Petru Mlsnovi.
„Vzhledem k probíhajícímu správnímu řízení nebudeme do jeho ukončení předmětnou záležitost podrobněji komentovat,“ sdělil mluvčí ministerstva obrany Karel Čapek.
Seznam Zprávy v červnu informovaly, že české a slovenské ministerstvo obrany připravují společný nákup munice od skupiny ZVS Holding, která patří do koncernu Czechoslovak Group miliardáře Michala Strnada. Web uvedl, že jeho redaktoři měli možnost nahlédnout do návrhu rámcové smlouvy. Její přípravu potvrdilo české ministerstvo obrany pouze obecně, ostatní strany se k jednáním nevyjádřily.