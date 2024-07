Ukrajinská a česká vláda budou v úterý společně jednat v Praze

Kabinet začátkem července odtajnil materiál, podle kterého Česko poslalo od začátku otevřené ruské invaze do konce letošního května Ukrajině z armádních skladů vojenský materiál v hodnotě 6,75 miliardy korun. Praha také spustila iniciativu, ve které shání pro Kyjev dělostřeleckou munici v zemích mimo EU. Před časem dorazila na Ukrajinu první zásilka 50 tisíc kusů munice, aktuálním cílem je dodat tam do konce roku 500 tisíc kusů. V červenci a v srpnu by mělo do země podle prezidenta Petra Pavla dorazit vždy 50 tisíc kusů munice, od září do konce roku by to mělo být měsíčně 80 až 100 tisíc. Dočasnou ochranu mělo v půlce června v tuzemsku na 350 tisíc uprchlíků z Ukrajiny.

Česká vláda pořádá pravidelná jednání také s polským kabinetem, v případě Slovenska letos v březnu konání mezivládních konzultací pozastavila kvůli rozdílným názorům na klíčová témata zahraniční politiky. Projevují se hlavně ve vztahu k Ukrajině. Několikrát odkládané mezivládní jednání s Izraelem bylo v plánu loni, těsně před vybraným termínem ale spáchalo rozsáhlý teroristický útok na Izrael hnutí Hamás a tamní kabinet cestu zrušil.