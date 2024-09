Úhrady za zdravotní péči chce ministerstvo zvyšovat jen mírně

V prvním ministerském návrhu úhrad za zdravotní péči na příští rok nechce resort, i kvůli letošnímu plošnému přidání zdravotníkům v nemocnicích, příliš přidávat. Na zdravotní služby navrhuje z veřejného pojištění vydat o šestnáct a půl miliardy korun víc než letos, tedy o tři procenta. Podle části poskytovatelů péče je to málo.

V úhradové vyhlášce tak podle předsedy Sdružení praktických lékařů Petra Šonky například vůbec není mechanismus, že se ordinace mezi sebou domluví tak, aby zajistily pro svoje pacienty péči pět dnů v týdnu do osmnácti hodin.

Odpoledne po práci patří mezi nejvyhledávanější časy k návštěvě praktického lékaře. V příštím roce by se častěji mohlo ordinovat déle i díky takzvaným týmovým praxím, které návrh úhradové vyhlášky podporuje. Další z nápadů praktiků naopak resort nezohlednil.

Nemocnice dostaly letos miliardy na platy

Vyhláška počítá s tím, že déle otevřeno budou mít odborné praxe. Ministerstvo chce u ambulantních specialistů zavést plošný bonus za delší ordinační dobu, pokud by ji lékaři prodloužili z nynějších 30 na 35 hodin. Podle profesního sdružení by se ale úhrady měly odvíjet od náročnosti pacientů.

I s těmito bonusy by však úhrady do této oblasti měly růst v průměru o jedno procento. Některé odbornosti by si navíc podle předsedy Sdružení ambulantních specialistů Zorjana Jojka pohoršily.

„Návrh vyhlášky je zklamáním. Sice ještě máme naplánované jednání s panem ministrem, takže všechno se může změnit, ale zvažujeme důrazné protesty,“ neskrýval pesimismus Jojko.