Úhrady za státní pojištěnce se v příštím roce zvednou. Částku poprvé zvýšila automatická valorizace

S novým rokem se zvednou úhrady za státní pojištěnce. Za každého seniora nebo dítě půjde do zdravotnictví měsíčně o sto osmdesát pět korun víc, letos to bylo devatenáct set. Celkem to bude 151 miliard, oproti končícímu roku zhruba o jedenáct miliard víc. Částku poprvé navýšila automatická valorizace. Ministerstvo si od ní slibuje stabilitu a předvídatelnost.

Podle Stanjury je mechanismus férový

Koaliční politici nyní do systému vstupovat nechtějí. Podle ministra financí Zbyňka Stanjury (ODS) by se měl nechat fungovat alespoň tři až čtyři roky a následně vyhodnotit. „Ten mechanismus je férový a kopíruje inflaci. Je to věc, po které zdravotní pojišťovny, ale i poskytovatelé zdravotní péče dlouhodobě volaly,“ podotýká.

„Je to zákon, který je pro fungování systému zdravotní péče nesmírně výhodný tím, že máme jasně předvídatelnou úhradu,“ uvedl ministr zdravotnictví Vlastimil Válek (TOP 09).

Shoda i s hnutím ANO

Na tom se shodují i zástupci opozice. Ale zatímco představitelé hnutí ANO souhlasí s tím, že by se systém měnit neměl, ti z SPD by do něj vstoupili. „Můžeme se podívat na to, že zdravotní péče je čím dál dražší, že finanční obnos nebude dostačující, ale samozřejmě se ty platby dají navýšit,“ uvedla místopředsedkyně sněmovního zdravotního výboru Karla Maříková (SPD).

Podle člena sněmovního zdravotního výboru Kamala Farhana (ANO) by se takto zásah dělat neměl, spíše by se měl systém vyzkoušet rok až tři roky. „Pak by se měl vyhodnotit a rozhodnout, jak se bude postupovat dál,“ uvedl.

Ministerstvo financí očekává, že stát bude v příštím roce hradit pojistné za víc než šest milionů lidí.