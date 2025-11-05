Zemanova hradní kancelář jednala podle NKÚ nehospodárně

Prezidentská kancelář v době, kdy byl prezidentem Miloš Zeman, nakládala nehospodárně s veřejnými prostředky a nepostupovala v souladu s právními předpisy. Ze zprávy Nejvyššího kontrolního úřadu (NKÚ) vyplývá, že kancelář a její příspěvkové organizace mimo jiné účelově dělily zakázky a chybovaly v účetnictví. Souhlas se zveřejněním tři roky starého dokumentu dali kriminalisté až letos v říjnu, kdy žalobci definitivně odložili případ hradních kauz kancléře Vratislava Mynáře, uvedl server iRozhlas.cz.
Kontroloři se v roce 2022 zaměřili na hospodaření prezidentské kanceláře a jejích příspěvkových organizací – Lesní správy Lány a Správy Pražského hradu. Kontrola se týkala období mezi lety 2019 až 2021. Kancelář prezidenta výsledky kontroly v roce 2023 na konci Zemanova mandátu akceptovala. Kompletní znění zveřejnil NKÚ až ve středu.
V případě Kanceláře prezidenta republiky (KPR), vedené tehdy kancléřem Vratislavem Mynářem, zjistili kontroloři pochybení například v tom, že tehdejšímu prezidentu Zemanovi hradila soukromý soudní spor se Zdeňkem Šarapatkou. Částku ve výši 149 tisíc korun si přitom Zeman měl platit sám. „Tímto jednáním byly u KPR zjištěny skutečnosti nasvědčující porušení rozpočtové kázně a v tomto případě KPR nepostupovala hospodárně,“ uvedli kontroloři. Kancelář dále nevedla správně účetnictví, chybně postupovala třeba v případě propůjčených státních vyznamenání v hodnotě 6,4 milionu korun. Chyby našla kontrola také u inventarizace majetku.
Dělení zakázek nebo přijetí více než půl milionu v hotovosti
Organizace Lesní správy Lány se pod vedením Miloše Baláka dopustila mimo jiné dělení zakázek. Dokazuje to objednávka sadebního materiálu za pět milionů korun, který si nechala Lesní správa Lány dodávat mezi lety 2020 a 2021 prostřednictvím čtyř smluv. Přitom šlo podle kontrolorů prokazatelně jen o dvě veřejné zakázky, které ale svou hodnotou přesáhly dvoumilionový limit pro zakázku malého rozsahu. Dodavatele by tak bylo třeba ze zákona soutěžit.
Chybně postupovala správa také při platbě za právní služby Jindřišky Koblihové, která podle webu iRozhlas.cz figurovala při policií zkoumaných lánských kauzách. Stejně tak auditoři NKÚ konstatovali, že bývalý ředitel Balák porušil zákon o střetu zájmů, kdy uzavřel a podepsal smlouvu o nájmu lánské hájenky sám se sebou.
Kontroloři dále vyčítají lánské lesní správě, že v listopadu 2021 přijala v hotovosti za možnost lovu v lánské oboře 560 tisíc korun. Podle zákona ale musí platbu nad 270 tisíc korun provést bezhotovostně. „Mezi pozvanými hosty byly osoby, které nebyly ústavními činiteli a nebyly ani pozvány jako hosté prezidenta republiky,“ konstatuje dále audit. Bezpoplatkovými lovy podle NKÚ správa porušovala zřizovací listinu a neoprávněně snižovala výnosy z majetku státu.