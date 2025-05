U starých sanitek se musí vyměnit majáky, záchranáře vyhláška zaskočila

„Nápisy Zdravotnická záchranná služba, případně ambulance, by neměly být barvy černé, ale zelené,“ informovala mluvčí ZZS hlavního města Prahy Jana Poštová.

Výměna majáků

Důležitou změnou je podle záchranářů přidání červené do světelné signalizace.

Zatímco starší typ sanitního vozu s modrými majáky není za denního světla tolik výrazný, nové sanitky již disponují kombinací modré a červené barvy, která je podle Poštové velmi výrazná. Dvoubarevné majáky na nové sanitky pořizují záchranáři už několik let. Nepočítali však s tím, že by je museli měnit i na starých vozech. Podle vyhlášky na to mají tři měsíce.

Sanitních vozů pouze s modrými světly má pražská záchranná služba přes čtyřicet, tedy zhruba polovinu vozového parku. U jejich středočeských kolegů je to třetina aut.

„Termín je velmi šibeniční, my ho pravděpodobně (...) nestihneme. Musíme zjistit servisní kapacity našich partnerů,“ uvedl provozně-technický náměstek ZZS Středočeského kraje Jindřich Fajka. Nedisponují ani tolika záložními vozy, aby výměnu v krátkém čase provedli. Týká se nejen majáku, ale i bočních světel. Poštová poznamenala, že není jisté, zda by bylo na starší typy sanitních vozů možné dané komponenty sehnat a nakoupit.

Ministerstvo: Poskytovatelé ZZS byli o skutečnosti informováni

„V rámci připomínkového řízení byli poskytovatelé zdravotnické záchranné služby o této skutečnosti informováni a mohli vznést své připomínky,“ stojí ve vyjádření ministerstva zdravotnictví. Asociace zdravotnických záchranných služeb říká, že tak učinila. Daný bod ji přesto ve vyhlášce překvapil.

„Rozpočty záchranných služeb, potažmo jejich zřizovatelů, tedy krajů, se s tím budou muset nějakým způsobem vyrovnat,“ sdělil prezident asociace Marek Slabý.

„Nám to moc smysl nedává, protože vynaložíme prostředky na výměnu světel na vozidlech, které budeme do půl roku, za rok vyřazovat,“ poznamenal Fajka. Vyjma rychlé výměny světel zbytek změn záchranky vítají a věří, že díky nim bude jejich práce bezpečnější.