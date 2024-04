Tomio Okamura obhájil post předsedy SPD

Opoziční hnutí Svoboda a přímá demokracie (SPD) si na celostátní konferenci zvolilo nové vedení. Funkci předsedy obhájil lídr a zakladatel hnutí Tomio Okamura, získal 88 procent hlasů. Do předsednictva kandidují i další jeho současní členové včetně místopředsedy Radima Fialy. V úvodu programu přítomní drželi minutu ticha za zesnulého poslance hnutí Jaroslava Baštu, poté zazněla zdravice bývalého prezidenta Miloše Zemana, následovaly projevy předsedy a místopředsedy strany. Na konferenci vystoupí i kandidáti do evropských voleb.

Ve své řeči důrazně odmítl i migrační pakt, který nedávno schválil Evropský parlament. O jeho přijetí chce také uspořádat referendum. Podle něj koalice podporuje migraci z islámských a afrických zemí do Evropy.

Volby do Evropského parlamentu označil pro hnutí za zásadní. Vyhlídku vítězství pak nazval nadějí na zastavení nebo zbrždění zhoubného vlivu, který podle něj EU má na státy střední Evropy. Dodal, že hnutí nikdy nedopustí přijetí eura a postaví se za uspořádání referenda o členství Unii.

Předsedou opozičního hnutí SPD bude dál jeho zakladatel a lídr Tomio Okamura, který ve volbě neměl protikandidáta. Dostal 195 z 216 hlasů. Na konferenci to oznámil šéf volební komise Tomáš Doležal, podle kterého tak Okamura získal 88 procent hlasů. Delegáti a delegátky budou volit ještě zbývající čtyři členy předsednictva. Výsledky vedení hnutí oznámí před 17:00.

Před třetí hodinou vystoupil s proslovem také místopředseda hnutí Radim Fiala. Dotkl se v něm řady témat od ekonomiky, národních hodnot, školství, přes postoj hnutí k válce na Ukrajině či Green Dealu až po evropské volby. Při řečnění se nevyhnul kritice vlády nebo spekulaci o spolupráci s opoziční stranou ANO expremiéra Andreje Babiše. „Musíme dát jasný signál pro sněmovní volby v roce 2025. Musíme být připraveni podílet se na vládě,“ uvedl Fiala. Podle něj „volič napoví“, s kým by hnutí mohlo případně vládnout.

V kandidátském projevu delegáty strany poprosil o důvěru. Pozitivně zhodnotil nárůst zastupitelů z hnutí. „Budu nadále tvrdě pracovat na obhajobě zájmů naší země, budu nadále tvrdě pracovat pro naše hnutí SPD a udělám vše co je v mých silách, abych prosadil náš program, za který nás volí občané České republiky,“ řekl v závěru projevu Okamura.

Stát se má omluvit SPD za to, že ji vnitro spojilo s xenofobií, rozhodl soud

Vystoupil i Miloš Zeman, v příští vládě by uvítal SPD s ANO

Do Prahy dorazilo 225 delegátů a delegátek, kteří budou hlasovat o vedení strany. Po úvodní části programu, měly zaznít zdravice bývalých prezidentů. Přímo na místo se však dostavil pouze Miloš Zeman, která na hnutí i kritizoval, a to za neprosazování přímé volby hejtmanů a starostů. V příští vládě by rád viděl SPD spolu s ANO. Projev exprezidenta Václava Klause zazněl zprostředkovaně v řeči místopředsedy Radima Fialy.

Vystoupil také lídr strany do do evropských voleb Petra Macha a šéfka Trikolóry Zuzana Majerová, po které bude následovat volba předsedy a pětičlenného předsednictva. To vedle Okamury tvoří nyní Radim Fiala a poslanci Radek Rozvoral a Radovan Vích s europoslancem Ivanem Davidem.

Hnutí SPD je na české politické scéně od června 2015, kdy ho Okamura založil po vnitrostranických sporech a odchodu z Úsvitu přímé demokracie. Uspělo ve sněmovních volbách v roce 2017 i 2021. Podle volebních průzkumů se teď podpora SPD pohybuje kolem deseti procent. Hnutí ve svém dlouhodobém programu píše, že je vlastenecké a prosazuje přímou demokracii, tradiční hodnoty, referendum o vystoupení z Evropské unie či rovný růst důchodů všem o stejnou částku. Odmítá přijímání migrantů, rovné manželství pro všechny či vyplácení dávek lidem, které označuje za nepřizpůsobivé.