Švédsko představilo první bojové vozidlo pěchoty CV90 pro českou armádu. Nákup 246 vozidel téměř za šedesát miliard korun schválila vláda v květnu 2023. Mají patřit k vybavení těžké brigády. Prvních deset kusů by měla armáda obdržet v příštím roce, zbytek pak do roku 2030. Ceremoniálu k dokončení výroby se ve Švédsku zúčastnila i ministryně obrany Jana Černochová (ODS), podle níž by mohl mít jejich servis na starosti státní podnik VOP CZ.
Švédové ukázali prvního obrněnce CV90 pro českou armádu
Prvních 39 vozidel bude vyrobeno ve Švédsku, už na jejich výrobě se ale bude podle zástupců BAE podílet český průmysl. Jeho firmy zde budou získávat kompetence a znalosti. Následně bude výroba přesunuta do Česka.
Postupné dodávky mají podle výrobce zajistit hladké zavedení nové techniky, výcvik posádek či začlenění platformy do mechanizovaných brigád. Bojová vozidla pěchoty mají v české armádě být společně s hlavními bojovými tanky vybavením těžké brigády. Ta je jedním z cílů výstavby schopností, k nimž se Česko zavázalo Severoatlantické alianci. Původně mělo mít k dispozici těžkou brigádu do roku 2026, závazek ale nestihne splnit.
CV90 je označením typové řady švédských pásových bojových vozidel, která ve druhé polovině 80. let vyvinuly společnosti FMV, Hägglunds a Bofors. Do služby byla poprvé zařazena v roce 1993 a v jejich výrobě a vývoji v současnosti pokračuje společnost BAE Systems. Výrobce podle vlastních údajů dodal na 1300 vozidel CV90 v sedmnácti variantách sedmi zemím Evropy. Jsou to Švédsko, Norsko, Dánsko, Finsko, Estonsko, Nizozemsko a Švýcarsko.
Černochová považuje za úspěch, že bude dodržen závazek prvních dodávek vozidel do Česka v roce 2026. „Tato vozidla jsou používána v rámci řady spojeneckých armád, a to je něco, co je strašně důležité,“ řekla. Je podle ní třeba zajistit kompatibilitu zemí, které uznávají stejné hodnoty. Připomněla i význam zakázek pro český průmysl, který má získat podíl minimálně čtyřicet procent. Znamená to podle ní miliardové zakázky pro české firmy i posílení strategické bezpečnosti.
Česko s novými obrněnci získá licenci na jejich opravy i výrobu. Do projektu se zatím zapojilo více než dvacet českých firem obranného průmyslu. Strategickým partnerem BAE Systems pro zakázku se stal český státní podnik VOP CZ, který bude vozidla v Česku kompletovat. Z celkové zakázky má český průmysl získat aspoň čtyřicet procent, v opačném případě budou následovat sankce. Podíl českých dodavatelů na zakázce v minulosti kritizovalo opoziční hnutí ANO.
Kdy uzavřít servisní smlouvu?
Černochová už dříve uvedla, že ministerstvo chce servisní smlouvu uzavřít s českým dodavatelem tak, aby byl servis poskytován v Česku. Podepsána bude nejpozději do doby dodání prvního vozidla. „První vozidla by měla přijet v roce 2026, takže je to opravdu otázka nějakých měsíců,“ řekla ve čtvrtek. Zda bude rozhodnuto do voleb, nedokázala říct. Volby do Poslanecké sněmovny se konají 3. a 4. října.
„Ještě to není úplně uzavřené, je to v jednání, ale děláme všechno proto, aby tomu tak bylo, protože to dává ten největší smysl,“ uvedla Černochová k jednání s VOP CZ. Ministerstvo podle ní ředitel podniku Vlastimil Navrátil ujistil, že je firma zcela připravena na zajišťování servisu. „Bude tomu předcházet školení jejich lidí ve Švédsku,“ podotkla s tím, že v BAE se bude asi sto až sto padesát českých pracovníků VOP CZ učit integraci vozidel, aby následně mohli know-how přenést do Česka.
VOP CZ je podle vrchního ředitele sekce pro vyzbrojování a akvizice ministerstva obrany Lubor Koudelka. logickou cestou, protože bude mít know-how a bude dělat integraci vozidel v Česku. Černochová považuje za důležité, aby byla při podpisu servisní smlouvy se státním podnikem garantovaná ekonomická efektivita. „Aby nás pak nikdo nemohl obvinit z toho, že jsme se chovali nějak nehospodárně,“ doplnila.
CV90 měří na délku přes 6,5 metru, váží podle specifikace 23 až 35 tun a je poháněno naftovým šestiválcem nebo osmiválcem Scania. Dojezd činí až více než devět stovek kilometrů na silnici, až šest stovek kilometrů při kombinaci terénu a silnice a maximální rychlost je sedmdesát kilometrů za hodinu. Kapacita jsou tři členové posádky a šest až osm vyzbrojených vojáků.