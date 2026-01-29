Předseda Motoristů Petr Macinka se vůči prezidentovi Petru Pavlovi vymezuje kvůli nejmenování Filipa Turka (za Motoristy) ministrem opakovaně. Na odpor hlavy státu naráželi vládní politici i v minulosti. Výhrady ke kandidátům na ministry měli prezidenti Václav Havel i Václav Klaus. Nejčastěji byl k nominacím kritický Miloš Zeman. V roce 2018 například vyčkával měsíce Miroslav Poche, který měl řídit resort zahraničí. Adept ČSSD se však nakonec funkce nedočkal. Podle šéfa Ústavního soudu Pavla Rychetského ústava nevnímá prezidenta jen jako jakousi celebritu, která podepisuje a nemá žádné rozhodovací pravomoci. Kde přesně je hranice kompetence prezidenta, by podle něj pomohl určit právě Ústavní soud. To by ale někdo musel podat kompetenční žalobu.
Spory s premiérem či členy vlády měli i Havel, Klaus a Zeman
před 49 mminutami|Zdroj: ČTK, ČT24
Nahrávám video