Soud v poslední části kauzy Stoka zprostil dva podnikatele viny


před 6 mminutami|Zdroj: ČTK

Krajský soud v Brně v poslední části korupční kauzy Stoka opětovně zprostil obžaloby podnikatele Ivana Trunečku a Petra Kaláška. Žalovaný skutek podle soudu není trestným činem. V kauze šlo o ovlivňování zakázek v městské části Brno-střed. Verdikt není pravomocný, strany si ponechaly lhůty pro možné odvolání. Státní zástupce Petr Šereda řekl, že v kauze a na ni napojených větvích bylo dosud pravomocně odsouzeno 29 obžalovaných.

Trunečka i Kalášek vinu popírali a jako jediní neuzavřeli dohodu o vině a trestu. Státní zastupitelství pro ně navrhlo přibližně pětileté vězení a peněžité tresty tři a dva miliony korun. Rozhodnutí nevyslechli, u aktuálního vyhlášení nebyli přítomni.

Podle předsedkyně senátu Jaroslavy Bartošové se věc ocitla v důkazní nouzi a žalovaný skutek nešel prokázat. Podle dřívější výpovědi korunního svědka muži sice od firem vybírali peníze, ale začali to dělat až za stavu, kdy společnosti už zakázky zhotovovaly. „Nebylo tedy prokázáno, že by došlo k ovlivnění těch zakázek,“ uvedla soudkyně.

Obžalobě v hlavní kauze původně čelilo jedenáct lidí a dvě firmy. Krajský soud ve věci poprvé rozhodl v roce 2022, kdy bývalému místostarostovi městské části Jiřímu Švachulovi (dříve ANO), který podle státních zástupců organizovanou skupinu řídil, uložil 9,5 roku vězení. Muž vinu popíral.

Vinnými soud uznal také další obžalované a firmy, Trunečku a Kaláška viny zprostil. Proti rozsudku se tehdy odvolali jak obžalovaní, tak státní zástupce, který pro některé žádal přísnější tresty. O dva roky později rozsudek zrušil Vrchní soud v Olomouci.

Případem se proto loni znovu začal zabývat krajský soud. Obžalovaní, které soud dříve potrestal, ale krátce předtím se žalobcem uzavřeli dohody o vině a trestu, které krajský soud schválil. Tresty byly ve většině případů mírnější než ty z roku 2022. Například Švachulovi soud uložil sedm let a osm měsíců vězení.

Kauza se týká let 2015 až 2019

Korupce na radnici městské části Brno-střed se podle státních zástupců týkala veřejných zakázek v letech 2015 až 2019. Podle rozsudků šlo o organizovanou skupinu s respektováním hierarchie, její činnost směřovala k zadávání veřejných zakázek a poskytování neveřejných informací vybraným společnostem, které za tyto informace poskytovaly předem smluvený úplatek.

Nejčastěji šlo o deset procent z ceny zakázky. Zmanipulované tendry byly asi za čtvrt miliardy korun, obžalovaní údajně získali úplatky v desítkách milionů.

Státní zástupce Šereda řekl, že v kauze Stoka a jejích vedlejších větvích bylo ke středě pravomocně odsouzeno 29 obžalovaných. U dalších devatenácti pak bylo trestní stíhání podmíněně zastaveno, když většina z nich zaplatila peněžitou částku na pomoc obětem trestné činnosti. Šlo vesměs o jednatele či řemeslníky, kteří podle obžaloby za úplatky zakázky dostávali.

Soud v poslední části kauzy Stoka zprostil dva podnikatele viny

ŽivěSenát projedná platnost dálniční známky či právo na život off-line

Senátoři mají na programu úpravu délky platnosti jednodenní dálniční známky či zakotvení ústavního práva na život off-line, na platbu v hotovosti a za zachování koruny jako české měny. Během dopoledne už podpořili například uzákonění pravidel pro správu dat ve veřejné správě. Opozice v Senátu žádá od zástupců vlády důvody, proč chce regulaci cen pohonných hmot probrat zrychleně. Ministryně financí Alena Schillerová (ANO) proto dorazí do horní komory v podvečer. Řekla, že chce vysvětlovat potřebu opatření i to, že v případě prodlení hrozí hospodářské škody.
