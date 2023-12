Soud nepravomocně poslal muže za výrobu a distribuci drog na jedenáct let do vězení

Krajský soud v Hradci Králové poslal Petra Včeliše za nedovolenou výrobu a distribuci marihuany na jedenáct let do vězení. Podle spisu za několik let na Náchodsku vypěstoval okolo půl tuny vysoce účinné marihuany a inkasoval z jejího prodeje desítky milionů korun, většina drogy končila v Polsku. Soud projednával případ za zpřísněných bezpečnostních opatření, v jednací místnosti byli těžkooděnci vězeňské služby se samopaly. Rozsudek není pravomocný, Včeliš se na místě odvolal.