Senior podezřelý ze zastřelení dvou lidí ve Smržovce na Jablonecku zemřel

Jednaosmdesátiletý muž, kterého kriminalisté podezírají ze zastřelení dvou lidí ve Smržovce na Jablonecku, ve středu zemřel. Informovala o tom policie. Senior byl hospitalizovaný v Liberci s těžkým zraněním, záchranáři ho tam letecky přepravili minulý týden ve čtvrtek po násilném činu.
Pokračují standardní úkony trestního řízení, byly vyžádány znalecké posudky a odborné vyjádření v souvislosti s touto událostí, uvedla regionální mluvčí Klára Jeníčková. Případ policisté vyšetřují jako vraždu.
Tragická událost se stala na pozemku u jednoho z domů ve Vrchlického ulici ve čtyřtisícové Smržovce 16. října krátce před 14:00. Policisté po příjezdu na místě našli muže a ženu středního věku mrtvé a podezřelého, těžce zraněného seniora. Server iDNES.cz minulý týden uvedl, že po střelbě se podle souseda muž pokusil o sebevraždu. S oběťmi se znal, podle sousedů šlo o rodinné příslušníky. Střelnou zbraň zajištěnou na místě činu držel podle policie nelegálně.