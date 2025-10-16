Rodiče při nákupu hraček s digitálním pasem zjistí, zda jsou bezpečné


Hračky pro děti mají získat svůj digitální pas. Cílem nové evropské legislativy je, aby si rodiče dokázali zjistit, jestli je konkrétní výrobek bezpečný. Zároveň také zakáže, aby hračky obsahovaly některé další škodlivé látky. Nová pravidla budou účinná v roce 2030, až se s nimi srovnají výrobci i dovozci. Většina hraček se dováží do Evropy z Číny.

„Jako zdravotníci to vítáme. (...) Hračky byly velice dobře regulovány z pohledu mechanických i fyzikálních vlastností, ale problém byl zejména u chemických látek,“ vysvětlila Jitka Sosnovcová ze Státního zdravotního ústavu.

Konkrétně jde o bisfenoly a ftaláty. První jmenované jsou syntetické chemikálie, které se používají k výrobě plastů. Z nich pak vznikají třeba nápojové a potravinové obaly nebo sportovní lahve. Výrobu hraček z těchto materiálů má nová legislativa zakázat stejně jako ftaláty, které výrobci používají hlavně jako změkčovadla plastů – třeba PVC. Když se dostanou ve velkém množství do těla, ohrožují hormonální rovnováhu. Škodí ale i nízké dávky. Zejména v dětském organismu, který se ještě vyvíjí.

Právě digitální produktový pas by měl obsahovat jednak seznam materiálů, ze kterých je hračka vyrobená, dále i to, jestli je výrobek v takzvaném ekologicky udržitelném designu, jaký má dopad na životní prostředí a jak se dá zlikvidovat, když doslouží.

V současnosti lidé najdou na hračkách varování, ale požadavky na bezpečnost jsou omezené. „Velice přísná kritéria musí splňovat hračky, které jsou určeny pro děti do tří let, protože současná směrnice se zaměřila právě na tuto nízkou věkovou kategorii, ale nové nařízení reguluje materiály nebo přítomnost škodlivých látek u hraček pro děti do čtrnácti let tak, jak jsou hračky definovány,“ popsala Sosnovcová.

Desítky bisfenolů

Dnes jsou podle ní přísná kritéria a požadavky na výrobek pro spotřebitele špatně zjistitelná. „Informace získávají zejména dozorové orgány a spotřebitel se k nim úplně nedostane,“ zmiňuje.

Současná legislativa podle Sosnovcové reguluje celkem čtyřiatřicet bisfenolů, které byly posuzovány v rámci Evropské agentury pro chemické látky (ECHA). „Může se ukázat, že ne všechny bisfenoly mají stejné negativní dopady na zdraví člověka, a samozřejmě podle toho, jak budou tyto látky klasifikovány a co budou ukazovat toxikologické studie, které jsou dnes velice přísné, tak je možné, že ne všechny budou regulovány tímto způsobem,“ popsala Sosnovcová.

Většina kontrolovaných hraček nesplnila normy
Nebezpečné hračky

Nyní je nejvíce používaný bisfenol A a je nutné ho podle Sosnovcové nahradit, protože jak už zaznělo, působí na hormonální systém člověka a speciálně u malých dětí, které se vyvíjí, je to velice nebezpečné. „Tak, aby nebyl nahrazen dalšími látkami, které mohou být méně nebo i více škodlivé, proto je kladen důraz na to, že bude zakázána ze začátku celá skupina těchto látek,“ doplnila s tím, že se hledají alternativy, jak materiály, kde jsou bisfenoly, nahradit. Záleží to ale na vývoji.

Co se týče ftalátů, tak s nimi stávající legislativa počítá. „Zakázáno je šest ftalátů pro výrobu hraček a jsou limitovány přísně. Zejména slouží jako změkčovadla do materiálů, lze ale nalézt bezpečnější alternativy,“ poznamenala Sosnovcová.

Dovoz z Číny

Celkem osmdesát procent hraček se podle dat Evropské rady přiváží do Evropy z Číny. Sosnovcová ujistila, že nová pravidla se budou vztahovat na všechny hračky, které budou uvedené na trh EU. „Ale neřekla bych, že veškeré hračky, které jsou vyráběny v Číně, jsou problematické. I řada evropských výrobců tam přesunula výrobu. Je tam důležité, aby byla hlídána výroba i suroviny. Rizikové je to hlavně tam, kde jsou hračky vyráběny z levných materiálů,“ upozornila s tím, že právě kontroly na hranicích by mohly takový dovoz snížit.

A na co si mají rodiče při nákupu hračky dát pozor? „Měla by být vhodným způsobem značená. V současné době i podle legislativy hračky, které splňují evropské předpisy, musí být označeny značkou CE,“ upozornila Sosnovcová.

Rodiče by si měli podle ní také všímat, zda je na hračce uvedený výrobce a dovozce, aby se v případě problémů měli kam obrátit. Doporučila i sledovat stránky spotřebitelských organizací, které o nebezpečných hráčkách informují.

Trh zaplavuje levné zboží z Číny, může být zdravotně závadné
Balíčky s čínským zbožím z obchodu Shein

Rodiče při nákupu hraček s digitálním pasem zjistí, zda jsou bezpečné

