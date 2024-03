Většina kontrolovaných hraček nesplnila normy

Policejní auto, piano a herní konzole, to jsou hračky, které nesplňují kritéria a mohou být i nebezpečné. „Obsah olova je v našich podmínkách povolen v rozsahu do 0,1 procenta a tyto hračky obsahují šedesát, sedmdesát i více procent olova v pájených spojích. U obsahu kadmia jde také o mnohonásobné překročení limitu,“ vysvětluje mluvčí České obchodní inspekce František Kotrba.

Kotrba podotkl, že u některých hraček zjistili kontroloři i kumulovaná pochybení především administrativního charakteru. Chybělo například povinné označení značkou shody CE nebo další informace, instrukce či varování pro spotřebitele, vyjmenovává.

Plyšové hračky se nesmí vznítit

Testují se také plyšové hračky. V laboratoři zjišťují například jejich pevnost nebo jestli jsou oči nebo uši plyšových zvířátek a panenek řádně připevněny. Zatěžují se na padesát newtonů. „Pak se testují švy, ty by měly vydržet sedmdesát newtonů,“ popisuje laborantka Textilního zkušebního ústavu Ivana Tichá.

Odolat musí nejen tahu, ale do určité míry i ohni. To laboranti zkouší přiložením hořáku k hračce na tři vteřiny. „Když dojde k zapálení, tak když se do tří sekund plamen oddálí, měl by plamen zhasnout, aby hračka vyhovovala,“ objasňuje Tichá.

Nejvíc škodí těžké kovy

Obsah škodlivých látek zjišťují inspektoři i u textilních hraček. Hledají hlavně těžké kovy jako olovo, kadmium nebo rtuť. Jejich nadlimitní množství může být nebezpečné.

Výzkumný pracovník ze stejného ústavu Petr Nasadil konstatuje, že vysoké množství těchto látek může mít negativní vliv na zdraví. Výskyt těžkých kovů může vést k poškození jater, v případě kontaktu s pokožkou vyvolávají různé dermální reakce. U plyšáků to ale podle laborantů není tak časté.

Hračky, které nesplňují normy, inspektoři nařídí stáhnout z trhu. Jen loni Česká obchodní inspekce zakázala prodávat zhruba devět tisíc kusů hraček. Na místě pak udělila pokuty za půl milionu korun, ve správním řízení pak za víc než čtyři miliony.