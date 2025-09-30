Po třech letech vyšetřování začalo očekávané hlavní líčení v kauze Dozimetr. Policii se podařilo shromáždit mnoho informací z odposlechů a sledování jednotlivých členů skupiny. Hned první dny soudního jednání přinesly několik nečekaných okamžiků – například když se jeden z hlavních obviněných Pavel Kos rozhodl před soudem přiznat vinu a podrobně o celém případu vypovídal. První týden soudních jednání přibližují Reportéři ČT Jevhenija Vachničenko a Petr Vodseďálek.
Reportéři ČT zmapovali první týden hlavního líčení v kauze Dozimetr
15 minut
Sám sebe Kos označil za číslo dvě organizované skupiny, která podle policie zřejmě ovlivňovala zakázky v pražském dopravním podniku (DPP), aby získala peníze. Číslem jedna byl dle Kose Michal Redl. Obvinění čelí také bývalý náměstek pražského primátora Petr Hlubuček (dříve STAN), který měl jako náměstek využívat ve prospěch skupiny svůj vliv v dopravním podniku. Ten vinu odmítá. Hlavní líčení je nařízené až do prosince, soud chce vyslechnout další svědky včetně bývalých a současných manažerů dopravního podniku.