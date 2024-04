Reportéři ČT získali svědectví bývalých zaměstnanců obviněného Světlíka. V případu může jít o víc

Provize odcházely do Švýcarska i v následujících letech. Kriminalisté jsou však přesvědčeni, že vyvádění stamilionů pod legendou provizí bylo jen zástěrkou. Firma Towit podle obvinění prodeje hřídelí vůbec nezprostředkovávala.

Mluvčí Jan Světlíka a společnosti Vítkovice Eva Kijonková k tomu říká: „Kontakty ve Švýcarsku byly, ti lidé tam normálně byli, reprezentovali Vítkovice, čili nevidíme důvod, proč by se měl mezinárodní obchod na konkurenčním globalizovaném trhu interpretovat jako vyvádění peněz. Tomu opravdu těžko rozumíme.“

„Já jsem vůbec netušil, že tam nějaký Towit existuje,“ prohlásil pro Reportéry ČT bývalý obchodní ředitel VHM Jiří Brož. Drtivá většina byznysu podle něj měla formu přímých dodávek zákazníkům a provizorního partnera firma tím pádem prakticky nepotřebovala.

Podobně se vyjádřili i další bývalí zaměstnanci, třeba ředitel nákupu Radek Modrovský či zaměstnankyně obchodního úseku Dagmar Stuchlá. O milionových provizích firmě Towit ale nic netuší ani bývalý generální ředitel a místopředseda představenstva VHM Milan Beněk. „I laik si řekne, že tady něco smrdí,“ podotkl.

Podezření na praní špinavých peněz

Podle vedoucího analytika Transparency International Marka Chromého vývody peněz za neodvedené služby můžou odpovídat schématu praní špinavých peněz. „Zároveň si dovedu představit, že takovéto vyvedení finančních prostředků klidně může sloužit i jako poskytnutí kapitálu pro nějaké úplatky,“ řekl. „Ta švýcarská strana může být prostředníkem v nějakých dalších transakcích, kde bych předpokládal, že pan Světlík by měl mít nějakým způsobem kontrolu nad tím, co se bude dít dál,“ doplnil.

Tomu, že by Světlík mohl mít nad Towit kontrolu, napovídá například to, že hned po vzniku firmy Towit jí VHM poslaly půjčku více 20 milionů švýcarských franků, v přepočtu přes než 340 milionů korun. Švýcarská firma část peněz použila na nákup zámečku ve městě Romanshorn, v němž si zřídila sídlo. Přípravy na nákup zámku se podílel podnikatel Daneš Zátorský, toho času blízký obchodní partner Jana Světlíka. Podle jeho slov se v nákupu osobně angažoval právě Světlík. „Tuto informaci já nemám, to vám nepotvrdím,“ reagovala Svělíkova mluvčí.

To, že se o zámek Světlík osobně staral i později, potvrzuje také další z jeho bývalých manažerů Pavel Czene. Z Vítkovic do Švýcarska na zámek byl vyslán opakovaně. „Měl jsem za úkol ho prohlédnout a podívat se, co by stály případné rekonstrukce,“ uvedl.

Pokud by policie prokázala majetkové propojení mezi Janem Světlíkem a firmou Towit, vyšetřování daňového úniku by se změnilo na kauzu možného praní špinavých peněz. Mluvčí Kijonková prohlásila, že Světlík určitě nikdy neměl ani nemá majetkový podíl v Towitu.