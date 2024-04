Národní centrála proti organizovanému zločinu obvinila podnikatele Jana Světlíka

„Informace jsou úplně čerstvé, takže nemusí být ve všech ohledech přesné. Trestná činnost ale měla spočívat v krácení daně, a to kvůli tomu, že v letech 2008–2013 Jan Světlík z pozice předsedy představenstva Vítkovice Heavy Machinery umožnil vyvést bezmála 200 milionů korun za zprostředkovatelské služby na účet švýcarské společnosti a tím měl zkrátit daň zhruba o padesát milionů korun,“ uvedl Dalibor Bártek z Reportérů ČT.

Světlík ve vyjádření uvedl, že jde o absurdní obvinění. „Nejprve jsem byl opakovaně a dlouhodobě atakován menšinovými akcionáři, že jsme ve Vítkovicích údajně poskytli nevýhodnou půjčku Towitu. Odpověděli jsme za dvanáct let určitě stovky, možná tisíce dotazů na toto téma. Když byla půjčka splacena, přichází obvinění, že mělo dojít k daňovému úniku. To, že se nepotvrdila nevýhodnost transakce, zřejmě někomu vadí. Je to konstrukce, která u soudu nemůže obstát,“ řekl Světlík.

Policie podle reportéra Bártka na případu pracovala několik let, vyslechla spoustu svědků a manažerů. „Měla vyslechnout i samotného Světlíka i lidi z dané švýcarské společnosti, přes kterou měly peníze unikat. Peníze, které měly být vyváděny z České republiky, z účtu společnosti Vítkovice do Švýcarska, tak byly vyváděny za fiktivní služby. Společnost inkasující peníze měla Vítkovicím účtovat faktury za to, že měla zprostředkovávat prodej výrobků, které Vítkovice produkovaly, avšak podle zjištění policie společnost žádné výrobky neprodávala, nezprostředkovávala,“ podotkl Bártek a dodal, že takto mělo dojít ke krácení daní.

Další lidé v případu

V případu podle Bártka figurují i další dva lidé – manažeři dané švýcarské společnosti. „Ti by měli být stíháni za obdobnou činnost. Jsou to lidé, kteří by měli být českého původu, ale v době, kdy peníze odcházely do zahraničí, tak byli ve statutárních orgánech švýcarské společnosti,“ podotkl Bártek.

Připomněl, že Světlík je jeden „z kapitánů průmyslu“ na Ostravsku. „Ovládá a v minulosti ovládal Vítkovice. Je to člověk, který má roli v tom, že financuje to, aby se z oblasti Vítkovic stala zóna, která bude přitahovat lidi či turisty do Ostravy,“ podotkl. Zmínil rovněž, že Světlík byl v minulosti prezidentem Milošem Zemanem oceněn v souvislosti s jeho činností za zásluhy o stát.