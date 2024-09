Rakušan: Policie má ohledně výhrůžek školám více vyšetřovacích verzí

„Primární je ochránit žáky a pedagogy před hrozbou, sekundární je vypátrat autora výhrůžek,“ uvedl. Cílem je co nejméně narušovat výuku, ale současně zachovat bezpečí dětí, zdůraznil.

Rakušan uvedl, že cílem výhrůžek je znejistit společnost a vnést do ní strach a nervozitu. „Tento modus operandi jsme v minulosti viděli i na jiných místech Evropy,“ dodal. Policie i úřady se věnují situaci s maximálním nasazením.

Rakušan označil e-mailové výhrůžky za evidentně cílený útok. Považuje ho za o to zákeřnější, že cílí na školy a současně je načasovaný na citlivé období začátku školního roku. „Situaci nepodceňujeme, ten útok je bezprecedentní,“ řekl Rakušan. Kvůli výhrůžkám vznikla pracovní skupina, ve které budou zástupci ministerstev školství, vnitra, policie a zmocněnkyně pro lidská práva řešit aktuální problémy škol i žáků.

Ministr školství Mikuláš Bek (STAN) poděkoval policii i ministerstvu vnitra za nasazení. Situaci podle něj nelze brát jako „klukovinu“, která se občas ve školách objeví. Ocenil vznik pracovní skupiny, která by měla podle Rakušana být platformou pro komunikaci s řediteli, ale také řešit problémy žáků. „Přizveme odborníky a školské asociace, které jsou pro nás v této chvíli klíčovými partnery,“ dodal.

Bek zmínil i úterní incident ze základní školy v Domažlicích, kde jedna z žákyň druhého stupně zaútočila nožem na spolužáky a dva zranila. „Považuji za nezbytné, abychom velkou pozornost věnovali prevenci takových situací, otázkám duševního zdraví. Nepochybně ta událost ovlivní vládní diskusi o rozpočtu na příští rok, kde ministerstvo školství usiluje o systémové řešení financování školních psychologů,“ uvedl. Bude prý na ně požadovat peníze, jejich placení z evropských fondů letos končí. Jde podle něj o stovky milionů korun.

Rakušan rovněž uvedl, že resorty vnitra a školství ve spolupráci s vládní zmocněnkyní pro lidská práva Klárou Šimáčkovou Laurenčíkovou a policií chystají program „bezpečné cesty dětství“. V jeho rámci by měla být zkvalitněna psychosociální práce ve školách a školením pro jednání s dětmi by měli projít lidé napříč obory tak, aby věděli jak poznat dítě v ohrožení a jak mu pomoci. „Považuji to za zcela zásadní. Prevence není o zarámování a zakamerování škol,“ míní Rakušan.