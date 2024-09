S prevencí to nesmíme přehánět, aby se děti nebály chodit do školy, míní ředitel

Po incidentu v domažlické škole se opět hovoří o tom, zda zvýšit bezpečnostní opatření na školách. Ředitel ZŠ a MŠ Josefa Šíra v Horní Branné Tibor Hájek, který je členem Asociace ředitelů základních škol ČR se domnívá, že je důležité děti v rozumné míře informovat, jak se například v takových případech zachovat, ale na druhé straně musí zafungovat selský rozum, aby děti do školy chodily rády a nebály se.

„Klobouk dolů před kolegy z Domažlic, kteří perfektně zareagovali na situaci, která tam vznikla. Připravit se na tyto situace je také velmi náročné, protože to skoro nikdo z nás nezažil a doufám, že to budeme zažívat co nejméně,“ řekl Hájek.

V této souvislosti zmínil, že ministerstvo školství pro takové krizové případy chystá na podzim metodiku. Pro ředitele škol je pak ale podle Hájka obtížné si s takovou situací poradit, aby pak do dětí jenom „nehustili“, jak se mají chovat, když se stane něco podobného jako v Domažlicích.

„Musíme to v rozumné míře skloubit, aby děti viděly: „Aha! Něco se nám může stát.“ Ale nesmíme to přehánět, aby se zase nebály do škol. Když uvidí někoho podezřelého, aby z něj hned nedělaly nějakého atentátníka,“ popsal Hájek.