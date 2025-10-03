Česko řeší, jak lépe chránit strategickou infrastrukturu proti dronům. Za letošní první pololetí dostal Úřad pro civilní letectví (ÚCL) na 220 oznámení o přestupku. Většinou šlo o turisty nebo Čechy, kteří bydlí v blízkosti bezletových zón. Mezi ty patří třeba Pražský hrad, rafinerie či letiště. Zhruba stovku bezpilotních strojů, které zóny bez povolení narušily, policie za tuto dobu zabavila. ČT natáčela v trezorech, kde tyto stroje končí. Posílit ochranu chce většina strategických subjektů, například letiště má vlastní detekci i letku.
Rafinerie či letiště řeší ochranu před drony
