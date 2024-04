Prymula kritizoval Svrčinovou, odvolal by ji dřív. Válek chce „modernější“ hygienu

Oblast zdravotnictví v samém úvodu debaty s Válkem a Prymulou zhodnotila i senátorka a lékařka Věra Procházková (ANO). „Problémy v každém případě jsou, o tom není pochyb. Ale každý, kdo si sedne na toto místo (ministra zdravotnictví), tak je to skoro sebevražda hned na začátku, protože je to velmi těžký obor s řadou problémů. Podle mého názoru se za čtyři roky nedají ty věci vyřešit. A pokud nedojde k domluvě napříč politickým spektrem, tak to nedopadne dobře,“ míní Procházková.

Prymula se nechtěl vyjadřovat k výroku šéfa ANO Andreje Babiše, že Válek je nejhorším ministrem zdravotnictví. Chtěl by ale, aby se tato oblast řešila komplexně. „Protože řada věcí se neřeší desítky let a chybí ucelená koncepce, nebo alespoň střednědobá strategie. To považuji za největší problém a bohužel politicky se na tom koalice ani pozice nedohodnou, ať jsou v jakémkoli gardu. Bez toho se dostáváme ke zdi a je otázkou, jestli ještě zvládneme zahnout,“ upozornil.

Válek nicméně následně oznámil, že jeho resort dokončil strategický dokument dalšího rozvoje českého zdravotnictví. Ministr materiál, který má deset kapitol, v úterý představí prezidentovi Petru Pavlovi. Podle Procházkové je důležité, aby v dokumentu nebyl jen popis současné situace, ale i její řešení.

Strategii uvidí nejdřív prezident

Dokument podle Válka vznikal jako vědecká publikace, měl i zahraniční oponenturu a ministerstvo ho diskutovalo i se Světovou zdravotnickou organizací a Organizací pro hospodářskou spolupráci a rozvoj. Mezi jeho kapitolami je například personální situace, vzdělávání zdravotníků, léková politika nebo změny v síti nemocnic.

Podrobnější ale Válek být nechtěl, jako první podle něj dokument uvidí prezident a poté poslanci a senátoři ze zdravotních výborů a nakonec novináři. „Bude volně přístupný na webu k diskusi,“ ujistil.

Podle Procházkové je potřeba, aby se vláda shodla na řešeních s opozicí. „Problém je najít tu politickou odvahu a dojít za opozicí. Musí to dojít ke kompromisu, abychom to mohli protáhnout do dalších období," uvedla senátorka, která tak v podstatě podpořila Prymulova slova.

Změny ve vedení hygieny

Vláda tento týden odvolala hlavní hygieničku Pavlu Svrčinovou na její vlastní žádost. Ta na postu končí v době, kdy v Česku nadále rychle přibývá případů černého kašle, od začátku roku jich je již přes deset tisíc.

Prymula neskrýval v pořadu kritiku. „Tady budu tvrdší. Myslím, že celou tuto aktivitu by měl vést hlavní hygienik, ne ministr. A to jsme neviděli, zasedání Národní imunizační komise se odkládalo přesto, že ta problematika je velmi citlivá. Hlavní hygienik musí nést prapor a ukazovat, jak z té situace ven,“ popsal. Současnou vlnu nákaz černým kašlem označil za „prakticky největší epidemii (této nemoci) od druhé světové války“. Prymula by tedy hlavní hygieničku prý odvolal mnohem dříve.