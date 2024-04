Průměrný důchod by mohl s příštím rokem vzrůst o 435 korun

V následujícím roce by se průměrný důchod mohl zvednout o 2,1 procenta. Aktuální odhad poskytlo ministerstvo práce a sociálních věcí. Podle výpočtu České televize by to znamenalo navýšení zhruba o 435 korun měsíčně. Data vycházejí z resortní predikce růstu životních nákladů důchodců od loňského července do letošního června. Přesné číslo zveřejní ministerstvo během léta. Pokud ale v dalších týdnech nedojde k výraznému růstu cen, avizovaná čísla už se příliš nezmění.

Díky více než dvouprocentnímu růstu, který nyní odhaduje ministerstvo práce, by mohla v příštím roce průměrná penze přesáhnout 21 tisíc korun. Průměr každý měsíc mírně roste i díky tomu, že do důchodu odcházejí lidé s nárokem na vyšší penze. „Vždycky bude platit a platí, že budeme důchody valorizovat o inflaci a také i o jednu třetinu (růstu) reálných mezd. Tady je potřeba ale připomenout, že je potřeba dohnat deficit, který jsme za ty dva roky nabrali,“ řekl ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka (KDU-ČSL).

Marta Červená je klientkou Domova poklidného stáří ve Vejprnicích nedaleko Plzně. Má důchod 20 400 korun, což se blíží průměru. Od ledna by mohla dostávat zhruba o 430 korun měsíčně víc. Kvůli cenám zboží a služeb by ale chtěla aspoň dvakrát tolik. Zhruba průměrný důchod pobírá i další klientka vejprnického domova Sylvie Dufková. S více než čtyřmi stovkami navíc by byla spokojená. Říká, že s penězi – spolu s manželem – vyjdou.

Do lednového zvýšení důchodů tak vláda část letošního růstu reálných mezd nezapočítá. Koalice chce zvýšit penze podle současného zákona – tedy o růst životních nákladů důchodců od léta 2023 do léta 2024. „Dlouhodobě, aby ten systém byl udržitelný, tak máme postupovat v rámci zákona. Když se podíváme na deficit důchodového účtu za první dva měsíce, tak to bylo patnáct miliard,“ upozornil ministr financí Zbyněk Stanjura (ODS).

„My určitě budeme podporovat zákonnou valorizaci, protože to, že se nám opět důchody navyšují, je dobrá zpráva,“ řekla místopředsedkyně sněmovního výboru pro sociální politiku Pavla Pivoňka Vaňková (STAN). Předsedkyně sněmovny Markéta Pekarová Adamová (TOP 09) poznamenala, že současné důchody jsou rekordně vysoké. „A to nejen v absolutním čísle, ale i v porovnání s průměrnými mzdami,“ dodala.

Opozice chce rychlejší růst penzí

S dalším zvyšováním důchodů souhlasí i sněmovní opozice. Podle ní by ale měly od ledna růst penze rychleji, než jak zatím plánuje ministerstvo práce a sociálních věcí.

Například ANO zvažuje, že ve sněmovně předloží návrh na takový růst důchodů, který by o několik stovek převýšil zákonný nárok. „Mělo by to kopírovat inflaci i důsledky inflace z minulých let, protože to letošní navýšení bylo absolutně nedostatečné,“ míní předsedkyně poslaneckého klubu ANO Alena Schillerová.

Šéf SPD Tomio Okamura by chtěl navýšení až o 2,7 procenta. „Chceme, aby se nerozevíraly nůžky mezi reálnými příjmy a důchody,“ zdůvodnil.

Kabinet naopak argumentuje, že vyšší než zákonný růst penzí by prohloubil schodek státního rozpočtu o miliardy ročně.