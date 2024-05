Projev nejistoty společnosti, řekl k případnému odstranění nápisu Moskva – Praha sochař Karous

„Hlavní argument pro odstranění nápisu zní, že je nevhodný v dnešní době s ohledem na ruskou agresi na Ukrajině,“ řekl autor petice Boháč. „Když první, co spatří cestující, který do stanice vstoupí, je pětimetrový nápis Moskva – Praha, tak to není příliš reprezentativní,“ dodal.

„Památkářsky nebo kunsthistoricky respektujeme projev revoluce, když dav strhne památník, tak to je projev dějin, který se nemá napravovat,“ oponoval sochař Pavel Karous. Kdyby došlo k odstranění nápisu v roce 1989 nebo 1990, tak by to bylo v pořádku, ale pětatřicet let po revoluci už je to historický artefakt, na kterém lze popsal historii Československa, upozornil umělec.