Zavedení nového přísnějšího bodového systému, který platí od ledna minulého roku, přineslo méně přestupků i trestných činů. Zároveň ale mírně přibylo vybodovaných řidičů. Vyplývá to z analýzy ministerstva dopravy, kterou má ČT k dispozici. Politici se shodují na další úpravě, která by mohla zavést povinnost dodržovat bezpečnou vzdálenost.
Přísnější bodový systém snížil počet přestupků i trestných činů
„Policie prováděla víc kontrol, ale zároveň při nich narazila na menší počet protiprávního jednání,“ popsal ministr dopravy Martin Kupka (ODS). Stejný trend zaznamenal resort hlavně u mladých řidičů, které považuje za rizikové. Vliv na to mělo podle analýzy zavedení řidičáků na zkoušku nebo i možnost řídit od sedmnácti pod dohledem mentora.
„Mladý, ať už kluk, nebo holka, jaké si udělá návyky, ty ho už provázejí celý život. Tohle je největší a nejpozitivnější změna celého toho systému,“ sdělil místopředseda sněmovního hospodářského výboru Martin Kolovratník (ANO).
Tři bodové sazby
Novela zákona, která je platná od loňského ledna, zavedla pouze tři sazby bodů. Tresty zpřísnila hlavně u těch nejzávažnějších přestupků. Zvýšily se i sazby pokut.
Podle statistik tak ubylo zejména nepřipoutaných osob nebo počet řidičů, který se nevěnoval řízení. Například kvůli držení mobilního telefonu. Přitom právě to je podle policie jednou z nejtragičtějších příčin dopravních nehod.
„V kombinaci například s provozem na dálnici může nepozornost zapříčinit dopravní nehodu, tradičně s nedodržením bezpečného odstupu, která pak skončí tragicky,“ vysvětlil ředitel dopravní policie Michal Hodboď.
Statistiky z bodového systému ale také ukazují, že se po jeho zpřísnění jezdí méně rychle. Změnu úřady zaznamenaly i u projetí značky stop, tedy nedání přednosti v jízdě. „Řidiči se v tomto případě dopouštěli menšího počtu přestupků. Dostali jsme se k poklesu okolo pěti procent,“ dodal Kupka.
Další vláda by podle ministra Kupky měla do zákona přesněji definovat bezpečnou vzdálenost a její nedodržení pokutovat. S tím souhlasí i opozice. „Přesně tuto věc jsme my jako opozice do schvalování dali, bylo to v systému. Bohužel vládní koalice návrh odmítla,“ podotkl Kolovratník.
Podle odborníků bylo ale třeba řidiče na tuto věc více upozorňovat – a rozšířilo se například značení připomínající právě bezpečnou vzdálenost na silnicích.