Chování českých turistů v cizině se podle bank mění, častěji než hotovostí platí kartou. Letos je takových transakcí o pětinu víc než vloni. Při vyúčtování ale klienti můžou narazit na velké rozdíly, které se při nákupu za sto euro projeví až v desítkách korun. Každá banka si totiž účtuje jiný kurz a rozhodují i místní poplatky.
Při placení kartou v zahraničí by lidé měli sledovat kurzy a poplatky
Při bezhotovostních platbách v zahraničí si zákazník může na terminálu zvolit, v jaké měně chce platit. „Výhodnější je zvolit platbu v místní měně než v korunách. Pokud by klient zvolil platbu v korunách, tak se může dočkat výrazně méně výhodného kurzu,“ radí ekonom Raiffeisenbank Jan Figlovský. Systém DCC (dynamický převod měny) umožňují některé banky zablokovat.
Konečnou platbu ovlivňuje i aktuální kurz samotných bank, i ten se totiž liší. Bankéři doporučují sjednat si před cestou účet v cizí měně nebo přímo individuální kurz přes službu pod názvem Směnárna, kde jsou kurzy výhodnější. „Koupíte si tuhle službu na jak dlouho chcete, platí se tam měsíční poplatek v rámci desítek korun, a potom je velmi výhodný kurz,“ vysvětluje Product Manager Telco ve společnosti Ušetřeno.cz Jan Štěpaník.
Společnost XTB už dříve upozornila, že při platbě kartou v zahraničí se uplatněný směnný kurz liší od středového kurzu. Pokud Čech zaplatí kartou u obchodníka v zahraničí, tak většina bank přepočítá částku nejprve kurzem karetní asociace, Visa či Mastercard, z lokální měny na měnu karty, tedy korunu. Banky následně přidají svoji marži, kterou si účtují za zpracování platby v cizí měně. Ta se pohybuje nejčastěji v rozmezí od dvou do čtyř procent z dané částky.
Výběr z bankomatu nemusí být zdarma
V případě, že chce Čech vybrat z bankomatu v cizině, kurz se určuje podobně jako při platbě u obchodníka. Tento výběr je však navíc zpravidla zpoplatněn. Je proto dobré vědět, kdo bankomat provozuje a jaké poplatky účtuje. Takové informace lze dohledat na webu.
„Přestože vaše česká banka může mít všechny výběry z bankomatu zdarma, nemá šanci ovlivnit výši poplatku, který si účtuje lokální bankomat,“ doplnil Figlovský. Stejně jako v případě platby na terminálu také platí, že je nutné zadat kurz v lokální měně, nikoli v českých korunách.
Kartou platí v zahraničí víc Čechů a častěji
Využívání platebních karet při nákupu v zahraničí podle analýzy Raiffeisenbank mezi Čechy stoupá. „Nejde jen o to, že klienti platí častěji. Roste i samotná báze těch, kteří kartu v zahraničí teprve začínají používat, a právě v tom vidíme dlouhodobý posun směrem k digitálnímu chování,“ uvedla mluvčí Raiffeisenbank Tereza Kaiseršotová.
Zatímco loni provedlo karetní transakci v zahraničí osmnáct procent klientů banky, letos to bylo dvacet jedna procent.