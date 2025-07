Placení v zahraničí provází i záludný poplatek

Web ČT24 spolu s analytikem Jiřím Tylečkem přináší odpovědi na základní otázky spojené s placením v cizině, například na dovolené. Pokud platíme v zahraničí, je zásadní při výběru z bankomatu či při platbě u obchodníka nepřepočítávat částku na českou korunu. Provází to vysoké poplatky. Banky při platbě kartou v zahraničí také používají vlastní devizové kurzy s přirážkou, o čemž se podle Tylečka příliš nemluví.

Kurzy pro karetní transakce zveřejňují konkrétní banky, může to však být znepřehledněno faktem, že nemají pro všechny služby a produkty stejné kurzy. Některé služby typu fintech mohou nabízet platby v zahraničí zdarma, případně velmi blízko středovému kurzu, vydělávají však na jiných produktech.

Pokud je současný středový kurz koruny k euru přibližně 24,6 koruny, výsledná stržená částka může být o více než korunu vyšší. U večeře za sto euro jde tak o sto korun, za dovolenou se přirážka „zapuštěná“ v platbách může vyšplhat až k tisícům korun. Když člověk vyjede do zahraničí, může tak za devizové kurzy s přirážkou zaplatit například víc než za vedení samotného účtu.

Poznám to na ceně za nákup v zahraničí?

Platba je „zdarma“. Není v ní žádný poplatek přímo za platbu, ale je skrytý v kurzu, který dostanu od banky. Ta částku nejprve přepočítá kurzem karetní asociace jako základ, k němuž si pak ještě přidá vlastní marži. Tento náklad se pohybuje v rozmezí několika procent dané částky, nejčastěji v rozmezí od dvou do čtyř procent.

S letními dovolenými přicházejí i internetové podvody. Na co si dát pozor?

Jak je to s výběrem z bankomatů v cizině?

Kurz se určuje podobně jako při platbě u obchodníka, o němž mluvíme výše. Výběr je však zpravidla ještě zpoplatněn obvyklou částkou sto až sto padesáti korun. Vyplatí se vybírat vyšší částky, protože poplatek za výběr je většinou fixní. Pořád platí, že v zahraničí se vyplatí platit spíš kartou. Pokud to nejde a je třeba si vybrat hotovost, ideální je to udělat u banky či jejího bankomatu, nikoliv u finančních společností, kde mohou být podmínky transakce ještě nevýhodnější.

Co mám dělat, když mi bankomat nabídne přepočet na českou korunu?

Jde o konverzi DCC, což je velmi nevýhodná služba. Díky tomu, že zjistím částku v mé domácí měně, budu platit navíc pět až deset procent z celkové vybírané částky. Když vybírám sto euro, může být výběr až o několik stovek dražší. Přepočet na domácí měnu je navíc víceméně zbytečná informace. Někdo ji označuje za legální past.

Mohu na DCC narazit i u obchodníka?

Ano, při použití karty v terminálu se může zobrazit nabídka, zda chci platit v měně obchodu nebo v české koruně. Může to být nepřehledné, zásadní je ale neklikat na koruny. Pozornost se mimochodem vyplatí i při používání digitální peněženky v mobilu, kdy je důležité přiřadit prioritu kartě, s níž chci platit.

Vyplatí se místo pořizování specializovaných produktů u banky založit eurový účet?

Je otázka, zda to dává smysl pro běžného cestovatele. Pokud mám eurový účet s eurovou kartou, nedochází k žádnému přepočtu kurzu. Vyplatí se to lidem, které jezdí na pracovní cesty do zahraničí nebo tam investují.