Způsobuje bolest, která ovlivňuje pacienta v jeho každodenním životě. Artritida je často nazývána „neviditelnou nemocí“, která si nevybírá a může postihnout kohokoli a v jakémkoli věku. Existuje několik typů tohoto onemocnění, jedním z nich je i revmatoidní artritida. Její příznaky mohou přicházet a odcházet.
„Přestala jsem úplně chodit.“ Revma může změnit život i ve čtrnácti
„Bylo to jako blesk z čistého nebe. Měla jsem silný zánět spojivek a otekly mi klouby na prstech nohy, tak mě rodiče odvezli do nemocnice, kde mě hospitalizovali. Tam jsem nakonec přestala během necelého týdne úplně chodit, trpěla jsem ukrutnými bolestmi a neudržela na sobě ani tenké prostěradlo jako přikrývku, jak mě všechno bolelo,“ popisuje 40letá Pavlína, které lékaři diagnostikovali revmatoidní artritidu ve čtrnácti letech.
Domů mohla jezdit jen jednou za čtrnáct dní na víkend. „Z nemocnice jsem vždycky v pátek odcházela po svých, ale v pondělí ráno už mě musel táta zpátky nést v náručí,“ dodává Pavlína.
Žena vystřídala několik léků, než se jí nemoc dostala do klidové fáze. Občas se ale intenzivní příznaky vracely. „Jednou, to mi bylo 24 let, mě poprvé za celou dobu mé nemoci napadlo, že tohle už možná nemůžu dát. Nebyla jsem schopná vstát z postele, přítel mě musel uprostřed noci otáčet, abych úplně neztuhla. Nebyla jsem bez silných léků proti bolesti sama schopná vůbec ničeho,“ vzpomíná.
Léčba
Pavlíně bylo čím dál hůř, revmatolog to řešil lokálními opichy kloubů, které nepomáhaly, proto vyhledala jiného lékaře. „Nakonec se mi podařilo dostat k panu doktorovi do Revmatologického ústavu v Praze, který mě zapojil do programu biologické léčby. A hned po první injekci jsem cítila obrovské zlepšení. Vstávání z postele už pro mě nebylo noční můrou, mohla jsem se normálně postavit bez ztuhlosti a bolesti. To byl neuvěřitelný pocit, který asi pochopí jen revmatik,“ uvedla.
V léčbě pokračuje i nadále, vysadila ji pouze v těhotenství. „Před otěhotněním jsem hrála tenis a squash, běhala za naši vesnici na hasičských závodech jako pravý útok a vedla hodiny zumby. Proto když jsem se dozvěděla o výzvě Revma v pohybu, kterou vyhlásila Revma Liga ČR, neváhala jsem ani chvilku a hned se do ní také zapojila,“ sdělila Pavlína, pro kterou je pohyb v životě důležitý a díky biologické léčbě ho může mít.
Včasná diagnóza
Rychlé stanovení diagnózy a správné nasazení medikace je podle odborníků v případě revmatoidní artritidy základem úspěšné léčby. „Nebezpečí z prodlení sice nemusí být bezprostředně život ohrožující jako u některých jiných závažných onemocnění, avšak může výrazně zhoršit kvalitu života pacientů, ale i odpověď na léčbu a další průběh choroby,“ upozornil předseda České revmatologické společnosti ČLS JEP Ladislav Šenolt z Revmatologického ústavu v Praze.
Riziko zánětlivého onemocnění je vyšší také například u pacientů s lupénkou. Psoriatická artritida se může rozvinout až u třetiny z nich. „Mezi rizikové faktory patří lupénka nehtů a ve kštici, výskyt psoriatické artritidy v rodině, těžší forma kožního onemocnění, kloubní bolesti, obezita či časný věk nástupu psoriázy,“ popisuje lékařka Jana Hurňáková z Oddělení revmatologie dětí a dospělých FN v Motole.
Dále vysvětlila, že nemoc se obvykle rozvíjí až po letech od prvních kožních projevů, někdy však mohou kloubní obtíže předcházet změnám na kůži. „Pro psoriatickou artritidu je specifický takzvaný ‚párkovitý‘ neboli –‚buřtovitý‘ prst. Přidat se může ranní ztuhlost či bolesti zad,“ jmenuje Hurňáková.
„Pokud se tyto potíže vyskytnou, je důležité sdělit je ošetřujícímu dermatologovi, který zváží odeslání k revmatologovi k podrobnějšímu vyšetření,“ sdělila revmatoložka, podle které taky včasná moderní léčba dokáže významně zpomalit průběh psoriatické artritidy, chránit klouby před poškozením a zabránit rozvoji těžších forem.
Světový den artritidy
Důležitost včasné diagnózy a léčby je jedním z klíčových poselství Světového dne artritidy, který od roku 1996 připadá na 12. října. Zároveň upozorňuje na problémy pacientů i způsoby léčby.
Revmatoidní artritida je chronické zánětlivé onemocnění, které způsobuje otoky a bolesti kloubů, v nichž zánět postupně ničí vazy, chrupavky a kosti. Výsledkem může být těžce deformovaný, bolestivý kloub, který výrazně ztratil svou pohyblivost. Nemoc se může projevit i horečkou, únavou a hubnutím. Závažné autoimunitní onemocnění postihuje i mladé, aktivní lidi a může zasáhnout rovněž orgány, jako je srdce, plíce i oči.
Nástup revmatoidní artritidy bývá obvykle pozvolný. „Během několika týdnů, někdy měsíců, začnou nemocným postupně bolestivě otékat jednotlivé klouby, většinou malé klouby rukou a nohou. Bývá to spjato s pocitem ztuhlosti, hlavně po ránu a v klidovém stavu, pohybem se bolesti naopak zmírňují,“ přiblížil předseda České revmatologické společnosti ČLS JEP. Úlevu podle něj přinášejí studené obklady a chlazení, nikoliv hřejivé polštářky a teplo jako u artrózy.
V Česku se s revmatoidní artritidou podle údajů pacientské organizace Revma Ligy potýká více než sto tisíc pacientů, ženy bývají postiženy třikrát častěji. Pravděpodobnost vzniku tohoto onemocnění zvyšuje i výskyt v rodině. Na vyšetření se však obvykle velmi dlouho čeká, chybí odborní lékaři a třetina nemocných se dokonce setkala s odmítnutím péče, vyplývá z dotazníkového šetření organizace.
Na úskalí, které onemocnění přináší, upozorní v rámci Světového dne artritidy i akce s názvem Den pro vaše zdraví, která se uskuteční v neděli 12. října od 10 do 14 hodin v pražském Karlíně. Zájemci se mohou setkat s odborníky nebo vyzkoušet ultrazvukové vyšetření ruky. Akcí tak vyvrcholí celorepubliková kampaň s názvem Týden pro silné kosti, klouby a kůži: Společně silnější.