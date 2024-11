Překážel, teď může dělat radost. Města vybírají „nechtěné“ vánoční stromy

Stromy, které potřebují pokácet, se čím dál častěji stávají vánočními stromy na náměstích. ČT to řeklo sedm oslovených měst. Jde o stromy, které se například naklánějí a ohrožují dům či hrozí poškozením kanalizace. Největší zájem o darování „nechtěných" stromů je v Praze. Některé menší obce se ale potýkají s klesajícím počtem nabídek. Zvažují proto i umělé stromy, aby nemusely kácet v okolních lesích.

Některé radnice veřejně vypisují poptávku po vánočních stromcích, jinde je lidé nabízí obcím sami. Vedoucí lesní výroby Ladislav Laluch z organizace Lesy a rybníky Českých Budějovic vysvětluje, že tyto stromy většinou stojí někde u stavení nebo plotu a při současných vichřicích mají lidé strach, že jim to může jejich majetek poničit.

„Hlásit se mohou jednak ti, kdo mají strom na svém pozemku, ale také nám mohou dát tip ti, kteří třeba jen o podobném stromu vědí,“ říká Hana Tietze, mluvčí společnosti Taiko, která vybírá vánoční strom na pražské Staroměstské náměstí.

Letos hlavní vánoční strom pro metropoli pochází z Krompachu, kde přerostl hranice soukromého pozemku a ohrožoval okolní nemovitosti. „Stromy mají téměř vždy výšku nejméně 22 metrů, což je při poryvu větru už pro majitele dost stresující,“ upřesňuje Tietze.

Majitelé se nemusí starat o kácení a odvoz

Oslovená města se shodují, že tento způsob výběru je výhodný pro obě strany. Majitelé se nemusí starat o kácení a odvoz, protože města vše zajišťují na vlastní náklady. „Jsou to dvě mouchy jednou ranou. Lidé jsou rádi, že se stromu zbaví a nic je to nestojí. Auto, jeřáb, dřevorubec, doprava, vše stojí peníze a takhle to mají zadarmo a bez starostí,“ dodává Laluch.

Kontroverzní byl naopak výběr vánočního stromu v Lounech. Radnice původně plánovala pokácet strom na hřbitově, to ale vzbudilo nesouhlas části obyvatel, kteří to považovali za morbidní. „Jedlička na lounském hřbitově může ohrožovat zdraví a životy návštěvníků. Škody může její případný pád způsobit i na majetku, pokud by spadla na náhrobky,“ upřesnil mluvčí Loun Marcel Mihalik. Město nicméně nakonec vybralo jiný strom.