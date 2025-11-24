Před 35 lety začal stát vracet znárodněný majetek

V říjnu 1990 schválil československý parlament malý restituční zákon, díky kterému se začal vracet majetek zabavený komunisty. Během malé restituce stát vracel zhruba sto tisíc nemovitostí v hodnotě asi 120 miliard korun. Před staronovými majiteli však stála nutnost investovat do desítky let zanedbaných aktiv, čtyřicet let komunistického hospodaření se na nich většinou neblaze podepsalo.
Malá restituce také přinesla nejistotu nájemníkům, například v centru Prahy měli původní vlastníci dostat osmdesát procent nájemních domů a jejich obyvatelé se báli, co s nimi bude. V listopadu roku 1990 začali znovu hospodařit na svém i první drobní zemědělci.
Už malé restituce provázela řada sporů. Stejně jako pak ty velké od roku 1991, kdy poslanci schválili zákon o mimosoudních rehabilitacích a zákon o půdě. Nejdéle trvalo navrácení majetku církvím, zákon ho umožnil až v roce 2012.