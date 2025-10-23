Hasiči dohasili požár v Nehvizdech

Hasiči dohasili požár průmyslových hal v Nehvizdech u Prahy, s nímž se potýkali od středečního odpoledne. Požářiště předali majiteli objektu a nařídili čtyřiadvacetihodinovou dohlídku. Škoda je 80 až 120 milionů korun, bude se ještě upřesňovat. Zásah se obešel bez vážných zranění, pouze jeden hasič si pořezal prst, řekla mluvčí středočeských hasičů Tereza Sýkora Fliegerová.
Požár zachvátil objekt společnosti Compass CZ, která prodává autodoplňky a nářadí. Podle jejího ředitele Davida Kumhery lze příčinu zjistit z kamerových záznamů. Konkrétní být ale nechtěl. „Řeší to kriminálka, tak nemohu nic říkat,“ řekl Kumhera. Upřesnit podle něj zatím nelze ani předběžně stanovenou škodu.
Fliegerová uvedla, že informace o příčině hasiči zřejmě hned tak nezveřejní. Podotkla, že na vyšetřování spolupracují s kriminální policií a Technickým ústavem požární ochrany.
Událost byla ohlášena ve středu po 13:30. U požáru zasahovalo 35 jednotek, tedy asi 180 hasičů. V halách bylo uskladněné nářadí a automobilové součástky. Hasiči vyhlásili třetí ze čtyř stupňů poplachu, večer ho snížili na druhý a v noci na první. Na místo přijela těžká technika záchranného útvaru z Jihlavy, která rozebírala nejzasaženější halu.