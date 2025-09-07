Loňské povodně na severovýchodě Česka byly z hlediska škod třetí nejdražší živelní pohromou za posledních třicet let. Horší byly jen povodně na Moravě (1997) a zejména povodně v Čechách (2002). Střechu nad hlavou ztratilo po loňských zářijových událostech dlouhodobě téměř devět set rodin, protože jejich domy potřebovaly zásadní sanace, přestavby, či dokonce zcela novou výstavbu. Část lidí se navíc dostala do potíží kvůli své nízké nebo zcela chybějící pojistce. Někteří také podezírají pojišťovny z neférového jednání. V případě nespokojenosti se doporučuje, aby lidé začali s pojišťovnou komunikovat, například s jejím likvidačním oddělením nebo s jejím ombudsmanem. K dispozici je také ombudsmanka České asociace pojišťoven.
Po loňských povodních doplatila část lidí na nedostatečnou pojistku
3 minuty