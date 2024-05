Exkluzivní výpověď pro Reportéry ČT: Šapošniková, která je podezřelá ze špionáže kvůli Vrběticím, spolupráci s GRU odmítá

Podle policie jde o klíčovou spojku mezi ruskou tajnou službou a vrbětickými sklady munice, žena žije ve vile na řeckém poloostrově Chalkidiki. „Ne, já jsem normální člověk, který věří v Boha. Já bych do toho v životě nešla,“ uvedla žena pro Reportéry ČT na otázku, zda byla zapojena do výbuchů skladů ve Vrběticích.



Manžel Eleny Šapošnikové pracoval v době výbuchů ve firmě Imex Group, která sklady provozovala, a zařizoval návštěvu dvojice agentů GRU ve Vrběticích. Nikolaj Šapošnikov letos zemřel.

„Myslím si, že to byli opravdu lidé, kteří pracovali v rámci ruské GRU, kteří tady plnili nějaké speciální úkoly a kteří nesou zásadní díl odpovědnosti za to, co se ve Vrběticích stalo,“ podotýká vrchní ředitel sekce vnitřní bezpečnosti ministerstva vnitra Jan Paďourek.