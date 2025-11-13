Polovinu Mafry odkoupí miliardář Tykač, píší Seznam Zprávy


13. 11. 2025

Polovinu mediální společnosti Mafra podle Seznam Zpráv (SZ) koupí od Kaprainu finančník Pavel Tykač, jehož hlavní byznys je v energetice a který vlastní i fotbalovou Slavii. Transakce je podle zdrojů serveru dohodnuta a bude oznámena v brzké době.

Mluvčí Tykačovy rodinné investiční kanceláře Jan Chudomel nechtěl věc komentovat, uvedly SZ.

Mafra je vydavatelem deníků MF Dnes a Metro a řady časopisů. Provozuje také zpravodajské servery iDNES.cz a Lidovky.cz. Celková čtenost titulů je 4,4 milionu čtenářů, měsíční návštěvnost internetových projektů dosahuje sedmi milionů reálných uživatelů.

Pod Mafru dále patří například skupina hudebních TV stanic Óčko či Rádio Impuls. Ke konci loňského srpna skupina přestala vydávat tištěné Lidové noviny.

Investiční skupina Kaprain Karla Pražáka koupila mediální dům Mafra od předsedy ANO Andreje Babiše před dvěma roky. Pražák koupil Mafru společně s firmou Londa a chemickými závody Synthesia. Hodnota transakce tehdy dosahovala podle neoficiálních zpráv kolem deseti miliard korun.

Sídlo mediální skupiny Mafra

Polovinu mediální společnosti Mafra podle Seznam Zpráv (SZ) koupí od Kaprainu finančník Pavel Tykač, jehož hlavní byznys je v energetice a který vlastní i fotbalovou Slavii. Transakce je podle zdrojů serveru dohodnuta a bude oznámena v brzké době.
Sněmovní zdravotnický výbor povede Mašek, mediální Talíř

Předsedou sněmovního zdravotnického výboru se stane Jiří Mašek (ANO), mediální výbor povede František Talíř (KDU-ČSL) a předsedkyní zemědělského výboru zvolili jeho členové poslankyni hnutí ANO Moniku Obornou. Své vedení si vyberou i další výbory, jejich rozhodnutí musí v pátek ještě potvrdit sněmovna jako celek.
Školské odbory vyhlásily stávkovou pohotovost

Školské odbory vyhlásily stávkovou pohotovost. Ministerstvo školství dle nich nedostalo 3,7 miliardy korun na dofinancování regionálního školství na listopad a prosinec. Peníze v resortu chybí v souvislosti s převodem financování nepedagogických pracovníků, tedy školníků, uklízeček, na obce a kraje, prohlásil šéf školských odborů František Dobšík.
Po zásahu v ŘSD padla obvinění, zadržení jsou na svobodě

Všech čtrnáct lidí, které policie zadržela v úterý v souvislosti se zakázkami Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD), je na svobodě. Národní centrála proti organizovanému zločinu (NCOZ) celkem obvinila dvanáct lidí a pět firem kvůli manipulaci s veřejnými zakázkami, žalobkyně pro ně vazbu nežádá, informovala státní zástupkyně Adéla Rosůlek. Hlavním obviněným podle policie hrozí až osm let vězení. Mezi obviněnými je i zaměstnanec ŘSD, jak potvrdil mluvčí úřadu Jan Rýdl.
Příznivci ostravské osady Bedřiška protestují proti demolici

Příznivci někdejší hornické kolonie Bedřiška v Ostravě obsadili jeden z domů určený k demolici. Na místě je policie, která zasáhne v případě ohrožení zdraví či majetku. Informovali o tom starosta Patrik Hujdus (Starostové pro Ostravu) a policejní mluvčí Pavla Jiroušková. S žádostí o pomoc při záchraně osady se obyvatelé kolonie ve středu obrátili dopisem na prezidenta Petra Pavla a zmocněnkyni pro lidská práva Kláru Šimáčkovou Laurenčíkovou. Likvidace prázdných finských domků v lokalitě začala ve středu.
Lipno odhaluje zatopené vesnice

Lipno odkrylo původní historické stavby a cesty. Hladina nádrže kvůli suchu a upouštění přehrady klesla o dva metry. Na dně jezera se proto objevily nejen pařezy, ale také základy zatopených továren, domů a zbytky staré železniční tratě.
Hosté Událostí, komentářů debatovali o Babišově střetu zájmů a požadavcích prezidenta

Prezident Petr Pavel ve středu oznámil, že je připraven jmenovat Andreje Babiše (ANO) premiérem, ale až poté, co předseda hnutí ANO předloží řešení svého střetu zájmů. Při středeční schůzce na Pražském hradě prezident s Babišem jednal také o programovém prohlášení vlády, kterou ANO skládá s hnutím SPD a s Motoristy. O Babišově střetu zájmů a postojích prezidenta v Událostech, komentářích moderovaných Janou Peroutkovou debatovali místopředseda hnutí ANO Radek Vondráček, člen poslaneckého klubu SPD Jindřich Rajchl (PRO), poslanec Igor Červený (Motoristé), 1. místopředseda TOP 09 Jiří Pospíšil, místopředsedkyně poslaneckého klubu STAN Věra Kovářová a 1. místopředseda Pirátů Martin Šmída.
O víkendu může sněžit, od pondělí v noci mrznout

Ve čtvrtek a v pátek bude v Česku většinou polojasno s minimem srážek a teplotami i přes patnáct stupňů Celsia. Chladněji bude v místech s mlhami a nízkou oblačností. O víkendu srážek přibude a začne se ochlazovat, od pondělí může v noci mrznout a sněžit může už nejen na horách, vyplývá z předpovědi Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ).
