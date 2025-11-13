Polovinu Mafry odkoupí miliardář Tykač, píší Seznam Zprávy

Polovinu mediální společnosti Mafra podle Seznam Zpráv (SZ) koupí od Kaprainu finančník Pavel Tykač, jehož hlavní byznys je v energetice a který vlastní i fotbalovou Slavii. Transakce je podle zdrojů serveru dohodnuta a bude oznámena v brzké době.
Mluvčí Tykačovy rodinné investiční kanceláře Jan Chudomel nechtěl věc komentovat, uvedly SZ.
Mafra je vydavatelem deníků MF Dnes a Metro a řady časopisů. Provozuje také zpravodajské servery iDNES.cz a Lidovky.cz. Celková čtenost titulů je 4,4 milionu čtenářů, měsíční návštěvnost internetových projektů dosahuje sedmi milionů reálných uživatelů.
Pod Mafru dále patří například skupina hudebních TV stanic Óčko či Rádio Impuls. Ke konci loňského srpna skupina přestala vydávat tištěné Lidové noviny.
Investiční skupina Kaprain Karla Pražáka koupila mediální dům Mafra od předsedy ANO Andreje Babiše před dvěma roky. Pražák koupil Mafru společně s firmou Londa a chemickými závody Synthesia. Hodnota transakce tehdy dosahovala podle neoficiálních zpráv kolem deseti miliard korun.