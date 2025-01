Policisté vynášeli informace a zneužívali pravomoci, dostali podmínky

Za vynášení informací od policie a ovlivňování řízení rozdal soud šesti lidem podmíněné tresty. Osm let po rozsáhlém zásahu Generální inspekce bezpečnostních sborů (GIBS) o tom pravomocně rozhodl Městský soud v Praze. Rozdal tresty za vynášení informací, nátlak na vdovu po zesnulém Rusovi nebo nezákonné úpravy pasu. Česká televize má část rozsudku odvolacího soudu a rozsudek soudu prvního stupně k dispozici.

Vdovu po majiteli nakonec přesvědčili, že Burešova kancelář s policií spolupracuje a na její náklady jí pomůže s vyřízením pozůstalosti po zemřelém. Žena ale dědictví nechtěla přijmout. O existenci domu až do smrti manžela netušila, navíc zjistila, že je zatížen milionovým dluhem. Jeden z kriminalistů si proto ženu pozval do budovy patřící pražské policii a podle rozsudku na ni tlačil.

„Obžalovaní policisté přesvědčovali vlastníky dotčené nemovitosti, aby ji darovali osobám užívajícím tuto nemovitost a které jsou nebezpečné, přičemž bylo naznačeno, že se jedná o příslušníky mafie. A za tímto účelem využili služeb jednoho konkrétního advokáta, kterého obžalovaní poškozeným doporučili, přičemž z darování nemovitosti by mohly mít prospěch ty osoby, kterým by byla nemovitost převedena,“ píše se v části prvoinstančního rozsudku, kterou odvolací soud potvrdil.

„Přesvědčoval [ji], že mají dědictví se synem přijmout, a když při uzavření spisu byla v Kongresové ulici, tak ji vzal k sobě do kanceláře a asi půl hodiny s ní opět mluvil, aby dědictví přijala a zachovala se podle dohody, co měl manžel s panem […] že to pro ni bude nejbezpečnější řešení,“ stojí v odvodnění pravomocné části prvoinstančního rozsudku.

Když žena i přesto odmítla, zkoušel policista přesvědčit také jejího syna. Ani v jeho případě ale podle spisu nebyl úspěšný.

Pravomocný trest si vyslechla také bývalá vrchní inspektorka dopravní policie Iva Stoklasová. Podle soudu získala majetkový prospěch za fingovaný vztah s Rusem, který chtěl získat povolení k přechodnému pobytu v Česku. „V rozporu se skutečností tvrdila, že je družkou žadatele M. M. a žije s ním ve společné domácnosti, a za tuto službu jí M. M. uhradil minimálně leteckou cestu do Moskvy a zpět v termínu od 14. 8. do 16. 8. 2016 v ceně okolo 14 000 rublů,“ stojí v rozsudku městského soudu.

Pozměněný pas

Soud pravomocně shledal několik obžalovaných vinnými také z toho, že zařídili falešná razítka do pasu s cílem pomoci arménskému občanovi zůstat v schengenském prostoru. Jednou z obviněných pro tento skutek měla být podle dřívějších informací webu iRozhlas i manželka kriminalisty Vavruši. Vzhledem k anonymizaci rozsudku se ale její roli v případu nepodařilo ověřit.

Vavrušu a Matůška obžaloba vinila také z nezákonných lustrací. Několikrát podle ní měli z policejní databáze vytáhnout informace o případech, k nimž neměli mít žádný přístup. Zatímco obvodní soud je letos v červnu shledal vinnými i v tomto bodě obžaloby, podle pravomocného rozsudku městského soudu v tomto případě ke spáchání trestného činu nedošlo.